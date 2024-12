Kit completo per unghie in offerta a solo 1 euro

Pubblicità

In questo momento è in corso una super-offerta che, al prezzo di un caffè, vi permette di acquistare un set completo di strumenti per manicure e pedicure. Rappresenta un alleato pratico e funzionale per chi cerca uno strumento di bellezza completo e compatto, ideale per la cura delle unghie e della pelle.

La confezione contiene cinque strumenti professionali tra cui tagliaunghie, forbici di bellezza, lima per unghie e un pratico earpick.

Ognuno di questi è realizzato con acciaio inossidabile di alta qualità trattato attraverso un processo di tempra e indurimento che rende ogni strumento estremamente resistente e durevole nel tempo.

I bordi di ciascun utensile sono accuratamente lucidati mentre le aree di taglio sono ben progettate, in modo da permettere di rifinire le unghie con precisione, che si tratti di un taglio netto o della cura dei dettagli.

La lima per unghie inclusa in dotazione aiuta invece a dare una forma perfetta alle unghie, mentre attraverso le forbici si possono facilmente eseguire piccole rifiniture.

Il set include anche un earpick, uno strumento utile per la pulizia delle orecchie, che aggiunge versatilità a un prodotto già completo.

Il tutto è contenuto all’interno di un astuccio in ABS, leggero e compatto, con un design semplice che facilita il trasporto e la conservazione degli strumenti: in questo modo si riesce a riporre facilmente in una piccola borsa o in una tasca dei pantaloni, risultando particolarmente pratico per viaggi e spostamenti.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 14 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 93% andando a spendere meno di 1 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.