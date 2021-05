Kuo anticipa iPad mini 2021 per la seconda metà dell’anno

Secondo l’affidabile analista Apple Ming-Chi Kuo, Apple ha in programma di rilasciare iPad mini 2021, di sesta generazione per l’appunto, nella seconda metà di quest’anno, indicando un lancio ancora più ritardato per il table di Cupertino con fattore di forma ridotto. In effetti, alcuni lo aspettavano già all’evento Spring Loader del 20 aprile scorso: così non è stato.

In una nota relativa al lancio di un iPhone pieghevole da 8 pollici previsto per il 2023, Kuo ha affermato che i recenti cambiamenti globali hanno contribuito a far crescere le vendite di ‌iPad‌ e che i nuovi modelli di iPad Pro da 11 e 12,9 pollici dovrebbero sostenere le vendite per il futuro. Inoltre, Kuo ha affermato che il nuovo ‌iPad mini‌ 2021 arriverà nella seconda metà di quest’anno, e contribuirà ulteriormente a far crescere il business dei tablet della Mela.

Kuo e DigiTimes avevano precedentemente indicato che il nuovo ‌iPad mini‌ sarebbe stato lanciato nella prima metà di quest’anno. Forse a causa della scarsità di chip e componenti, il nuovo ‌iPad‌ mini 2021 sembra ora essere stato posticipato alla seconda metà dell’anno.

Il nuovo ‌iPad mini‌ dovrebbe essere dotato di un display da 8,4 pollici con cornici più sottili e continuerà a presentare un pulsante Home fisico con Touch ID integrato e una porta Lightning. Il nuovo ‌iPad‌ potrebbe essere una delusione per quanti sperassero in un aspetto simile a iPad Pro dove è stato completamente rimosso il pulsante fisico, per dare spazio a Face ID e a cornici molto più sottili. Oppure, come era stato anticipato in precedenza, un iPad mini senza tasto Home, con sensore impronte integrato nel tasto laterale di accensione, come già fatto per la prima volta sull’ultimo iPad Air 2020.

Più a lungo termine, Kuo riferisce che Apple sta lavorando su un iPad mini con un display con tecnologia mini LED, come il recente iPad Pro 2021 da 12,9 pollici. Rispetto agli attuali display LCD, il mini-LED su ‌iPad mini‌ contribuirebbe a fornire neri più ricchi, fornendo al contempo un contrasto e un HDR migliorati.

Per tutto quello che c’è da sapere su iPad Pro 2021 vi rimandiamo direttamente a questo indirizzo.