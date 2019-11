Il 5G potrebbe rendere l’iPhone 2020 più caro

L’iPhone 5G atteso il prossimo anno potrebbe essere più costoso a causa di alcuni componenti necessari per le specifiche 5G. Lo riferisce l’analista Ming-Chi Kuo in una nota inviata agli investitori ottenuta da Appleinsider.

Secondo l’analista, la scheda logica dell’iPhone 5G del 2020 costerà circa il 10% in più perché dovrà ospitare nuovi componenti. Questa necessità avrà ripercussioni a livello di fabbricazione della scheda e di tecnologie legate all’antenna che porterebbero a un incremento del 35% dei costi per la creazione di questi componenti.

Sarà necessario aumentare le dimensioni della scheda logica per la dissipazione dei componenti della tecnologia 5G, e la circuiteria necessaria all’antenna 5G. Non significa che l’iPhone costerà il 35% in più ma che ad Apple la scheda logica e altri componenti di iPhone costeranno di più. Le maggiori spese per la creazione del dispositivo saranno come sempre legate al chip serie Ax sulla scheda e al display OLED. I fornitori che trarranno beneficio dalla scheda logica sono Avary, EMC e AT&S: tutti e tre già fornitor di Apple.

Secondo l’analista le funzionalità 5G negli attuali telefoni si traducono in circa 400$ di spesa aggiuntiva sui prezzi di un telefono top di gamma come il Galaxy S10. Non è chiaro l’impatto che avrà la tecnologia 5G sul redesign di iPhone e sui costi di costruzione derivanti dalla sistemazione di altri componenti.

L’analista in precedenza ha riferito di un design con telaio metallico con la segmentazione delle antenne che saranno coperte con vetro o zaffiro sintetico per proteggere la struttura. Secondo alcune voci circolate nelle passate settimane, l’iPhone 5G potrebbe avere un design simile all’amato iPhone 4, con una cornice in acciaio. Si prevede un incremento dei costi per il frame in metallo tra il 40% e il 50%; se verrà sfruttato il vetro temperato per la copertura della scanalatura, i costi della cornice intermedia in metallo e dello chassis potrebbero aumentare rispettivamente dal 25% al 35%, e dal 20% al 30%.

Kuo prevede che il nuovo design contribuirà a migliorare entrate e ricavi dei fornitori, e che il dispositivo contribuirrà ad aumentare le spedizioni a 85 milioni di unità nel 2020, 10 milioni in più rispetto ai 75 milioni di unità calcolate per il 2019. L’analista prevede inoltre l’uso dei rangefinder VCSEL, laser per il depth-sensing che sfruttano sensori time-of-flight (ToF) per catturare immagini 3D generando mappe di profondità calcolando il tempo impiegato dagli impulsi laser o dalla luce laser modulata per rimbalzare sulla superficie di un oggetto. Funzionalità di questo tipo, spiegano i taiwanesi, potrebbero essere utili, tra le altre cose, anche per rimuovere sfondi indesiderati da foto e video, e per creare immagini con effetto bokeh ancora più realistiche.