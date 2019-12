Recensioni guanti Mujjo, ancor più caldi e isolanti, sempre pronti per funzionare con lo smartphone

Il freddo avanza oramai inesorabile e spesso l’utilizzo di un paio di guanti, per quanto confortevole, è nemico degli smartphone. E così, il leva e metti quotidiano potrebbe certamente comportare qualche problema per tutti i nativi digitali che invece vorrebbero continuare a eseguire tap e slide con guanti indossati. Da parecchi anni Mujjo è noto, oltre che per le cover di qualità per iPhone, anche per la realizzazione di una line up di guanti. Oggi proviamo quelli in pile elasticizzato, ossia una versione rivista e corretta di quella recensita lo scorso anno. Ancor più comodi, calzano come una seconda pelle, e risultano più isolanti.

I guanti Mujjo, diciamo subito, sono degli ottimi alleati per iPhone, ma anche per tutti gli smartphone Android. Non c’è, naturalmente, alcuna limitazione di sistema operativo, ma l’unico ostacolo potrebbe essere rappresentato dal sensore di impronte digitali, che ormai su tutti i nuovi iPhone è stato sostituito dal Face ID, ormai in forza anche sui nuovi modelli di dispositivi Android.

Insomma, guanti alla mano, anzi nelle mani, non c’è più motivo di spogliarsene per poter utilizzare a pieno il proprio dispositivo mobile. Come era lo scorso anno per il modello All New Touch Screen Gloves, anche questa revisione 2019 si concentra su un pubblico più sportivo, interessato ad utilizzare i guanti nel quotidiano, in diverse occasioni, quali una passeggiata in bici, mentre si va in ufficio o semplicemente durante una passeggiata. Insomma, dei guanti adatti per il tempo libero, l’uso sportivo all’aria aperta: non mancherà occasione per proteggersi dal freddo.

Il design, all’aspetto, sembra quello dello scorso anno. Sono davvero curati, molto minimali, e nel complesso anche eleganti. Completamente neri e lisci sulla parte esterna, mostrano solo il logo Mujjo, ricamato sempre in nero nei polsini.

La superficie esterna è completamente liscia, realizzata con un triplo strato: 3M Thinsulate racchiusa in una struttura a “sandwich” per un isolamento ancor più importante rispetto al modello precedente, che rende questi guanti resistenti al vento. Inoltre, a differenza della variante del 2018, questo nuovo modello è rivestito all’interno con uno strato extra di pile Polar, che migliora notevolmente l’isolamento generale e li rende morbidi, caldi e comodi da indossare. Anche la parte dei pollici ora includono 3M Thinsulate, sempre per migliorare l’isolamento generale.

Da notare, come spiega il produttore, che Thinsulate viene proposto come un alternativa alla piuma, in quanto capacità di trattenere meglio il calore, risultando al tempo stesso traspirante, mantenendo tali proprietà anche quando bagnato. Infine è sottile, leggero e flessibile, il che li rende particolarmente utili mentre si utilizza lo smarthptone.

L’aspetto e il feeling dei guanti è decisamente piacevole e minimale: nessuna cucitura a vista, calzata leggermente elastica, flessibile e poco ingombrante per la mano. Ovviamente, il guanto consente di controllare il display con qualsiasi dito, non dunque soltanto con indice e pollice, come accade in altre soluzioni low cost.

Altro dettaglio che mostra l’attenzione al dettaglio messa da Mujjo in questi guanti è nelle strisce in silicone antiscivolo che troviamo nelle posizioni dove usualmente viene esercitata la presa sul telefono. Grazie ad esse terremo in pugno in maniera sicura in ogni condizione il nostro smartphone o tablet.

Le aggiunte di quest’anno, come già accennato, rendono questi guanti maggiormente isolanti e resistenti al vento. In effetti, sebbene nella confezione di vendita sia indicata la dicitura “per uso in climi moderati”, abbiamo constato davvero una certa sensazione di calore alle mani, anche durante una passeggiata in bicicletta. Il grip sul manubrio, così come quello sullo smartphone è ottimale, i guanti sono estremamente flessibili e non risultano in mano “ingombranti”, calzando in effetti come una seconda pelle.

Piccolo dettaglio non da poco, i guanti sono stati ottimizzati per schermi e display sempre più grandi. Venendo incontro ai feedback dei clienti, il team ha riprogettato le parti del pollice per renderli completamente conduttivi e ottimizzati quando si raggiungono gli angoli dei touchscreen più grandi. In effetti, non abbiamo riscontrato alcun tipo di problema nell’uso con un Galaxy Note 10+, che quanto a grandezza del display non teme certamente confronti.

Conclusione

Ottimi. Belli alla vista, con un ottimo grip, davvero caldi e confortevoli. Consigliati per un uso universale durante tutto il giorno, e anche per uso sportivo. Si tratta di guanti dal look estremamente lineare, minimale e neutro, in grado di proteggere dal freddo, e utili durante gli allenamenti invernali. Ovviamente, perfetti dal punto di vista del tocco. Sono perfetti se cercate dei guanti capaci di proteggervi dal freddo, di non ingombrare troppo, di essere usati in molteplici ambiti del quotidiano, sia con iOS, che con Android.

Prima di acquistarli vi consigliamo di dare uno sguardo alla guida sulle misure: scegliere quella giusta, e quindi indossarli come una seconda pelle sarà fondamentale per il comfort e il corretto utilizzo.

PRO

Lineari e moderni

Calzano molto bene e non ingombrano

Nessun problema con il touch

Ottimo Grip

Caldi e confortevoli

CONTRO

Nulla da rilevare

Prezzi e disponibilità

I guanti al momento sono disponibili unicamente nel negozio di Mujjo a 49,90 euro o anche su Amazon.