iPhone 17 Air, 40 ore di autonomia reale certificate dalle etichette Ue

Gli iPhone 17 segnano un primato: sono gli smartphone Apple con la maggiore autonomia di sempre. La corona non arriva dal marketing di Cupertino, ma dai valori certificati dalle etichette energetiche europee, che da alcuni mesi l’Unione impone a tutti i produttori di dispositivi elettronici.

Queste etichette (che i produttori sono obbligati ad esporre sui loro siti) contengono informazioni sui consumi, sulla resistenza alle cadute, sulla riparabilità e soprattutto introducono un parametro oggettivo che supera quello di marketing: la durata della batteria per ciclo.

In base a questo test, che misura scientificamente quante ore un dispositivo resta acceso con una carica completa simulando un ciclo d’uso reale – navigazione web, riproduzione video, chiamate simulate, pause e altre attività tipiche – con gli iPhone 17 si arriva addirittura 53 ore partendo da una base, significativa, di 40 ore.

Autonomia iPhone – Durata della batteria per ciclo (etichette Ue) Modello Ore iPhone 17 Pro Max 53 iPhone 16 Pro Max 48 iPhone 16 Plus 48 iPhone 17 Pro 47 iPhone 15 Plus 45 iPhone 17 41 iPhone 16e 41 iPhone 17 Air 40 iPhone 16 Pro 37 iPhone 16 37 iPhone 15 34

Valori certificati dalle etichette energetiche Ue: la durata della batteria per ciclo misura quante ore un dispositivo resta acceso con un uso misto standardizzato fino allo spegnimento.

iPhone 17 Pro Max e iPhone 17 Pro

A fare il record, manco a dirlo, è il nuovo iPhone 17 Pro Max. Con le sue 53 ore, guadagna cinque ore rispetto alle 48 ore del 16 Pro Max e del 16 Plus, che erano i primatisti dello scorso anno (e dell’intera storia Apple).

Ma è l’iPhone 17 Pro, con 47 ore, a fare il balzo più notevole: ben dieci ore in più rispetto alle 37 ore del 16 Pro.

Qui non c’è grande sorpresa, visto che ci si attendeva da giorni un miglioramento netto grazie a batterie più grandi ed ottimizzazione. Nonostante questo il dato delle etichette è confortante e sorprendente.

iPhone 17 e iPhone 17 Air

Ma sorpresa più grande arriva probabilmente dall’iPhone 17 Air. Considerato alla vigilia il modello destinato a sacrificare la batteria, in realtà nei test ufficiali raggiunge 40 ore.

Per capire il valore del numero, siamo praticamente alla pari con l’iPhone 17 standard che segna 41 ore.

Non solo con 41 ore, iPhone 17 Air supera le 37 ore di iPhone 16 e 16 Pro ed è distante appena un’ora dal 16e (41 ore) che resta in commercio e che veniva presentato come un telefono con una buona autonomia e che anche noi abbiamo valutato in questo senso.

Una altro parametro che è utile per fissare l’ottimo lavoro fatto da Apple con iPhone 17 Air, lo si ottiene confrontando le 40 ore con l’autonomia di l’iPhone 15 che si fermava a 34 ore o di iPhone 15 Plus che toccava le 45 ore.

iPhonen 17 Air fa meglio anche delle 37 ore di iPhone 16 e iPhone 16 Pro.

Il caso della batteria MagSafe

Di fronte a questi dati appare poco sensato acquistare una batteria esterna come la MagSafe, che pure Apple inserisce nelle sue tabelle di autonomia.

Cupertino sottolinea che grazie all’accessorio si raggiungono le stesse ore del Pro Max, ma ci si deve chiedere se valga la pena spendere altri 115 euro per snaturare il profilo e il design dell’iPhone 17 Air, che senza batteria dura già quanto un iPhone di precedente generazione, restando più sottile e coerente con la sua natura.