La bici elettrica Jeep da fuoristrada appare al SuperBowl

Il mercato delle e-bike continua a crescere, con modelli di tutti i tipi e biciclette elettriche con motore, pedalata assistita e batterie di vario tipo. In uni spot trasmesso in occasione della 54ª edizione del Super Bowl, la finale della National Football League, il campionato di football statunitense, Jeep ha mostrato il pick-up “Gladiator”, che in Europa dovrebbe arrivare quest’anno nella sola versione V6 3.0 EcoDiesel da 260 CV e 600 Nm con cambio automatico a otto marce, ma nella pubblicità si è vista anche una bici elettrica denominata genericamente “e-Bike”.

Bill Murray è stato ingaggiato da Jeep per una sorta di parodia di “Ricomincio da capo” (Groundhog Day), film-culto del 1993 ambientato a Punxsutawney (Pennsylvania), località celebre per la tradizione del 2 febbraio che prevede di fare uscire una marmotta dalla tana per capire se l’inverno durerà ancora.

Il sito QuietKat ha individuato la “splash page” con dettagli sulla e-bike di Jeep dove si afferma che la bici elettrica è la mountain bike off-road “più potente di sempre”, vanta un motore da 750W con ruote spesse 4,8″ e sospensioni Fire-Link. Sono ipotizzabili circa 65 Km di autonomia e il sito Electrek riferisce che il motore è in realtà una unità Bafang M620 con potenza fino a 1.6kW, probabilmente ridotto per evitare danni alla catena e sballottamenti al rider. I freni a disco sono di qualità prodotti probabilmente da Magura o Tektro.

L’eBike di Jeep non sarà in vendita fino a giugno 2020 e non è al momento dato sapere quale sarà la cifra richiesta per l’acquisto. È ad ogni modo pensata come un veicolo companion per i proprietari di Jeep per l’off-roading.

