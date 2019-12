eBay: iPhone 11 scontato di quasi 150 euro grazie ad un codice che sta per scadere

Su eBay sta per scadere lo sconto con codice che vi permette di acquistare praticamente tutto il catalogo, inclusi gli iPhone, con uno sconto del 5%, sconto che si somma ai prezzi convenienti praticati da alcuni venditori come PC Distribution che vi offre un iPhone 11 64 Gb a 693 euro, quasi 150 euro meno del prezzo di listino.

Stiamo parlando, avete capito bene, dell’iPhone 11, parte dell’offerta 2019/20 di Apple. Si tratta di un telefono completo di tutto

Resistente alla polvere e all’acqua (2 metri fino a 30 minuti, IP68)

Sistema a doppia fotocamera da 12MP (ultra-grandangolo e grandangolo) con modalità Notte, modalità Ritratto e registrazione video 4K fino a 60 fps

Fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Ritratto, registrazione video 4K e slow‐motion

Face ID per l’autenticazione sicura e Apple Pay

Chip A13 Bionic con Neural Engine di terza generazione

Compatibile con la ricarica veloce

Ricarica wireless

Amazon ha scontato di molto questo smartphone durante il Black Friday ma nel momenti in cui scriviamo, è in attesa di nuove scorte e non lo venderà, almneo per ora, al prezzo di eBay. intorno agli 800 euro invece che 839 euro.

Per avere questo prezzo dovete però acquistare da mobile e comprare entro domenica 15 dicembre, giorno in cui scade il codice (che è anche utilizzabile una sola volta fino ad un valore massimo di 100€). Per farlo aggiungete il prodotto al vostro carrello partendo da qui poi usando l’app eBay su iPhone (o Android) aggiungete il codice. A quel punto aggiungete il codice PNATALE19 nel carrello. Questo codice permette di avere uno sconto extra del 5%. Lo sconto extra come detto funziona solo da applicazione mobile. Senza coupon pagherete iPhone XR 729,99 €

Il venditore è PC Distribution, un eccellente venditore italiano che da sempre vende prodotti Apple a prezzi eccellenti e che ha il 100% di gradimento. Vi ricordiamo che eBay offre una forma di protezione dell’acquisto attraverso il pagamento PayPal.