Da vedere: la pubblicità di Apple Arcade invade la home page del sito Apple in USA

Fin dal lancio avvenuto lo scorso autunno Cupertino continua a investire per arricchire il catalogo dei titoli disponibili e anche per pubblicizzare il suo servizio di giochi in abbonamento: mai finora però si era vista una pubblicità Apple Arade così originale e divertente.

I protagonisti di alcuni dei videogiochi di punta inclusi nell’abbonamento hanno letteralmente invaso la home page del sito web Apple negli Stati Uniti con effetti e acrobazie tutti da guardare. Appena apriamo la pagina web il protagonista di Hot Lava sbuca a sorpresa dalla barra del menu principale e, dopo aver dondolato un po’ nel vuoto, salta sopra gli iPhone 11 colori sottostanti: uno schizzo di lava appare sulla sinistra e tutti gli iPhone sobbalzano quando il personaggio ci salta sopra.

Le sorprese di questa nuova pubblicità di Apple Arcade proseguono scorrendo piano la pagina verso il basso. Nella sezione sottostante dedicata ai MacBook Pro Sonic schizza nella sua auto sgommando davanti al portatile professionale. Si ferma all’improvviso fa l’occhiolino nella nostra direzione e riprende la sua corsa dietro al laptop.

Le divertenti intrusioni dei protagonisti dei videogiochi non si fermano qui: per scoprirle basta continuare a scorrere verso il basso per visualizzare la sezione dedicata agli iPad, Apple TV 4K fino ad AirPods e la sezione Apple Arcade che mostra logo e scritta del servizio circondata da tutti i personaggi.

Tra gli stunt più riusciti della pubblicità Apple Arcade, di cui riportiamo un filmato da 9to5mac, senza dubbio il protagonista di Ocean Horn 2 che indossa gli AirPods e, a chiusura di pagina scorrendo fino in fondo, il leggendario Pac Mac che si mangia note in piccolo e avvertenze legali del sito web Apple in USA.

Apple Arcade è disponibile in Italia e moltissimi altri paesi dal mese di settembre del 2019: del lancio di Apple Arcade abbiamo parlato in questo articolo, invece per la recensione del servizio in abbonamento rimandiamo a questa pagina. Tutto quello che c’è da sapere sul servizio di videogiochi in abbonamento di Cupertino è in questo articolo.