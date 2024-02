LibreOffice aggiornato, cambia numerazione delle versioni

LibreOffice è stato aggiornato e dopo la versione 7.6, ora arriva la nuova, ma numerata 24.2. No è un errore: gli sviluppatori del software libero e multipiattaforma di produttività personale (che comprende applicazioni per l’elaborazione di testi, fogli di calcolo, presentazioni, grafici e disegni, database e formule matematiche) hanno deciso di cambiare il “versioning”, il sistema di numerazione delle versioni che corrisponde a un determinato stato nello sviluppo di un software.

Ora indicano anno e mese (24.2 significa che si tratta della release LibreOffic rilasciata a febbraio 2024), scelta che dovrebbe aiutare gli utenti a comprendere più facilmente se la suite è aggiornata o meno.

“Dopo dodici anni e cinque cicli di pubblicazione, è sempre più difficile sviluppare funzionalità completamente nuove, in modo tale che la maggior parte di esse siano miglioramenti o perfezionamenti di quelli esistenti”, aveva spiegato lo scorso anno l’organizzazione che si occupa dello sviluppo di OpenOffice.

L’ultimo aggiornamento offre tutta una serie di piccole e grandi novità per le varie applicazioni (qui i dettagli). Tra quelle di rilievo, segnaliamo la possibilità di utilizzare stili diversi nei commenti in Writer e il supporto migliorato al floating delle tabelle.

In Calc è stato aggiunto un nuovo campo di ricerca al deck laterale delle funzioni, il formato del numero scientifico è supportato e salvato in ODF, in Impress Draw la voce Presenter Console è stata spostata in Slide Show Settings e sono stati predisposti vari cambiamenti ai template.

L’ultima versione LibreOffice 24.2 si scarica da qui; per Mac è possibile scegliere la versione per Mac con CPU Intel e quella per i Mac con CPU Apple Silicon (M1, M2, ecc.).

Non mancano varie migliorie legate alla sicurezza e all’accessibilità. The Document Foundation riferisce che le nuove funzionalità della community di LibreOffice sono frutto del lavoro di 166 collaboratori e 159 volontari. La suite è disponibile in 120 lingue.