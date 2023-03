La docking station definitiva è quella di Tobenone

Di docking station e di hub per espandere le porte dei computer ne esistono a bizzeffe, ma pochi sono validi e performanti come quello di Tobenone che, al momento, potete acquistare in sconto grazie ad un’offerta in corso.

È leggermente più grande di altri, ma a ragione: mette a disposizione 15 porte (se si esclude quella USB-C per l’alimentazione), utili per poter espandere le potenzialità di qualsiasi computer, dai MacBook che hanno una sola USB-C ad altre macchine che magari hanno qualche presa in più.

Sul retro ci sono (dall’alto verso il basso) due ingressi per schede di memoria, uno per le SD e l’altro per le più piccole microSD; due USB-A 2.0 per collegare mouse, tastiere e simili; due USB-A 3.0 dove invece collegare dischi e memorie esterne per lo scambio dei file (fino a 5 Gbps); una presa VGA per il collegamento di vecchi monitor con risoluzione massima del Full HD a 1.920 x 1.080 pixel e 60 Hz.

Ci sono poi due HDMI per collegare fino a due monitor contemporaneamente, ciascuna che supporta fino al 4K a 3.840 x 2.160 e 30 Hz; due USB-C, una che funziona come Host e l’altra con supporto al Power Delivery 3.0 che assorbe fino a 65 Watt (e l’alimentatore è incluso in confezione); infine, una Ethernet per il collegamento a internet tramite cavo, fino a 1.000 Mbps.

Sulla facciata frontale invece troviamo due USB-A e una USB-C, tutte e tre di tipo 3.1 Gen1, e una presa jack audio da 3,5 millimetri per cuffie e altoparlanti esterni.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, la trovate attualmente in sconto: invece di 57,57 € risparmiate il 44% pagandola 21,85 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.