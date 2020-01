La fotocamera di iPhone 11 non fa rimpiangere i Pro con una sola eccezione

Fin dal lancio è apprezzato per i notevoli miglioramenti in campo foto e video e, grazie al prezzo più abbordabile, è il modello più acquistato della attuale gamma iPhone: ora anche i professionisti di foto e video digitale DXOMARK promuovono la fotocamera di iPhone 11.

La recensione della fotocamera di iPhone 11 arriva dopo diversi mesi di disponibilità in commercio, periodo durante il quale le prestazioni in foto e video di questo terminale sono apprezzate dagli utenti nei commenti, nei passaparola e dalle vendite sostenute rilevate da praticamente tutti i report di mercato.

Il noto laboratorio promuove la fotocamera di iPhone 11 dopo un esteso e dettagliato test che mette alla prova il dispositivo in tutte le condizioni principali di scatto e riprese video. Il punteggio finale è 109 punti, ottenuto dalla media del punteggio di 112 nelle foto, contro 124 di iPhone 11 Pro Max, mentre il punteggio video di 101 è sostanzialmente in linea con quello dei modelli superiori Apple.

Per quanto riguarda le foto nei fattori positivi vengono segnalati: esposizione accurata e coerente, colore vivido e gradevole, buoni dettagli sia in interni che esterno, prestazioni eccellenti con la nuova fotocamera ultra wide. Il fattore che più differenzia iPhone 11 dai modelli Pro è naturalmente l’assenza del teleobiettivo che comporta meno qualità negli scatti con zoom e anche nei Ritratti. Così nei fattori negativi vengono evidenziati la bassa qualità dello zoom a medio e lungo raggio e la breve lunghezza focale per i ritratti. Tra le altre caratteristiche negative rilevate la presenza di artefatti, oltre a ritratti flash sovraesposti di notte.

Per quanto riguarda i video sono apprezzati l’esposizione accurata e ampia gamma dinamica, dettagli di buon livello, la stabilizzazione e anche qui colori vividi e gradevoli. Nelle note negative invece l’effetto gelatina nei movimenti a piedi, instabilità del bilanciamento del bianco in interni, saltuariamente esposizione instabile.

In definitiva il giudizio di DXOMARK sulla fotocamera di iPhone 11 è decisamente positivo «Se la fotografia è un fattore importante in questa scelta, la buona notizia è che nel complesso il dispositivo meno costoso è all’altezza dell’eccellente qualità dell’immagine a tutto tondo dell’iPhone 11 Pro Max», questo a patto che l’utente non sia molto interessato al teleobiettivo, assente su questo modello.

