Apple pensa a un iMac tutto vetro futuristico, sembra fantastico

Senza dubbio iMac è il più copiato dei computer tutto in uno, ma il suo look non è cambiato molto da diversi anni a questa parte: immaginate un futuristico iMac tutto vetro, uno strato sottile ricurvo che contiene schermo, tastiera e trackpad.

Il possibile design del nuovo iMac tutto vetro è mostrato da una serie completa di schemi contenuti in un brevetto depositato da Cupertino nel secondo trimestre dello scorso anno, ma pubblicato solo nelle scorse ore dall’ufficio statunitense dei brevetti U.S. Patent Office.

Come spesso accade per questo tipo di brevetti gli ingegneri Apple mostrano uno schema semplificato del design del dispositivo, proponendo poi diverse alternative sia per la struttura, sia per i materiali impiegati. In questo caso iMac tutto vetro può essere realizzato con materiali trasparenti, verniciati, rivestiti o trattati in altro modo per realizzare componenti non trasparenti. Ancora è indicato il possibile impiego di componenti traslucide, con superfice ruvida, satinata o un mix di materiali trasparenti e opachi.

Anche per la struttura sono esposte diverse alternative, con tastiera fissa inclusa affiancata da due aree trackpad, una a destra e una a sinistra, oppure con tastiera rimovibile. In questo articolo riportiamo alcuni schemi del brevetto Apple per iMac tutto vetro segnalati dal sito PatentlyApple. La base di questo sistema è sul retro, fungendo da piedistallo inclinabile per la regolazione dell’inclinazione del monitor e raccogliendo anche le porte di collegamento.

In altri due schemi viene mostrato un telaio simile a iMac tutto vetro, ma destinato a ospitare un MacBook, in questo modo fungendo da dock per il portatile per mettere a disposizione dell’utente un display più ampio quando lavora a casa o in ufficio. Nell’ultimo schema invece questo iMac futuristico viene mostrato completamente piegato e appiattito, perfetto per il trasporto.

Come sempre quando si parla di brevetti di Cupertino, non è dato sapere se questo futuristico computer tutto in uno rimarrà solo un’idea o se invece Apple deciderà di trasformarlo in un prodotto reale.

