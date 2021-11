La funzione “Nascondi la mia email” nell’app Mail delle beta di iOS 15.2 e macOS Monterey 12.1

Gli utenti di iCloud+ – il servizio che offre vantaggi in termini di protezione durante la navigazione online, oltre a memoria di archiviazione aggiuntiva per i dati da conservare, proteggere e condividere – possono sfruttare la funzione “Nascondi la mia email” direttamente dall’app Mail delle ultime beta di iOS 15.2, iPadOS 15.2 e macOS Monterey 12.1.

Lo riferisce il sito Macrumors spiegando che la funzione è indicata nelle note di rilascio dei sistemi operativi come beta e dovrebbe rendere molto più pratica la funzione che consente di nascondere la propria mail. Quando preferiamo non inserire il nostro vero indirizzo email, questa funzione è in grado di generare all’istante indirizzi univoci e casuali, dai quali tutto viene poi inoltrato alla nostra casella di posta personale. È una funzione con i piani iCloud+ a pagamento (negli USA si parte da 0,99 al mese per 50GB), offerti con iOS 15 e macOS Monterey.

iCloud+ offre il backup di foto, video, file, dati delle app e altri contenuti degli utenti con 2TB di spazio storage su cloud, tenendoli sincronizzati su tutti i dispositivi. Questo servizio grazie alle funzioni “Relay privato iCloud” e “Nascondi la mia e‑mail”, rende più riservate e sicure le esperienze online.

Tutti i piani iCloud+ possono essere condivisi con i membri del gruppo “In Famiglia”, così chiunque avrà accesso alle nuove funzioni, allo spazio di archiviazione e all’eccezionale esperienza offerta dal servizio. Apple ha in precedenza fatto sapere che chi ha già un abbonamento iCloud passerà automaticamente ad iCloud+ quest’autunno, senza costi aggiuntivi.

La funzione Nascondi laa mia Mail è già richiamabile dalle Preferenze di iCloud ma con l’aggiornamento dei sistemi operativi sarà disponibile direttamente dall’app Mail. Quando si crea un nuovo messaggio è possibile cliccare o fare tap sul campo “Da:” e visualizzare l’opzione “Nascondi la mia mail”, generare all’istante indirizzi univoci e casuali che inoltrano i messaggi di posta alla nostra casella personale.