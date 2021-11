Moovit e Bird portano la micromobilità in 9 città italiane

Moovit, una società di Intel sviluppatrice dell’app numero uno al mondo per la mobilità urbana, e Bird, società di mezzi di micromobilità presente in diverse città italiane, annunciano la loro collaborazione in 12 paesi al mondo: Austria, Belgio, Francia, Germania, Israele, Italia, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito e presto anche in alcune città degli Stati Uniti d’America.

Da oggi gli utenti Moovit, nel pianificare un tragitto per raggiungere una destinazione, possono visualizzare in modo facile e direttamente dall’app di Moovit i mezzi Bird per compiere o completare i propri spostamenti laddove la rete di trasporto pubblico locale sia più carente.

Moovit, che è già stata utilizzata da oltre un miliardo di utenti in oltre 2.600 aree metropolitane in 112 paesi, e Bird, attiva in oltre 300 città del mondo, agevolano l’intermodalità tra i mezzi pubblici e i mezzi di micro mobilità in sharing, indicando in tempo reale agli utenti la posizione dei mezzi Bird, l’autonomia della batteria e il tempo necessario per raggiungerli a piedi.

In Italia l’intermodalità tra Moovit e Bird è disponibile a Roma, Milano, Aprilia, Firenze, Palermo, Pesaro, Torino, Verona e Viareggio.

«Offrire più forme di trasporto alternative che possano facilmente portare le persone a destinazione è una componente fondamentale di qualsiasi piattaforma Mobility as a Service» dichiara Yovav Meydad, responsabile globale del marketing di Moovit. «Ecco perché siamo entusiasti nell’annunciare da oggi la nostra collaborazione con Bird. Da Colonia a Roma, gli utenti possono combinare i mezzi di micro mobilità con i trasporti pubblici per usufruire dei modi più convenienti di spostarsi, soprattutto nelle aree metropolitane più congestionate».

«La collaborazione con Moovit è uni dei modi che mettiamo in atto per agevolare l’intermodalità tra i mezzi pubblici e i mezzi di micro mobilità elettrica, fornendo a tutti un’esperienza di spostamento connessa in ambito urbano» commenta Cristina Donofrio, General Manager per l’Italia in Bird. «Siamo felici del lavoro fatto con Moovit, che si inserisce nell’obiettivo di Bird di fornire un servizio di micro mobilità integrato, sicuro e sostenibile».

Tutte le notizie di macitynet che riguardano le auto, i veicoli elettrici e anche la mobilità smart ed eco sostenibile sono disponibili nella sezione ViaggiareSmart.