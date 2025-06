La gestione AI della batteria iPhone arriverà dopo, ma non è una cattiva notizia

Ne avevamo già scritto nei giorni scorsi, nella nostra analisi su Apple Intelligence per iOS 26: la funzione di risparmio energetico basata su intelligenza artificiale potrebbe non essere presentata subito.

Ora arriva la conferma da Mark Gurman. Secondo quanto riportato dal giornalista di Bloomberg durante una chat su Discord nel fine settimana appena trascorso, la nuova modalità di gestione della batteria non verrà svelata oggi alla WWDC insieme a iOS 26, ma debutterà solo in autunno, in concomitanza con il lancio dell’iPhone 17 Air previsto per settembre.

Già a maggio, Gurman aveva anticipato che Apple stava lavorando a un sistema in grado di ottimizzare la durata della batteria analizzando il comportamento dell’utente attraverso l’intelligenza artificiale. La funzione, prevista all’interno del pacchetto “Apple Intelligence”, sfrutterebbe i dati raccolti nel tempo per gestire in modo più efficiente il consumo energetico del dispositivo, intervenendo sia sulle app sia sulle funzioni di sistema, in base all’uso effettivo. Un’idea, va detto, già familiare agli utenti Android.

Tra le caratteristiche più interessanti previste per questa funzione c’è un nuovo indicatore nella schermata di blocco, che mostrerà una stima del tempo necessario per completare la ricarica dell’iPhone.

Gurman ha inoltre precisato che questa tecnologia è stata progettata con particolare attenzione per iPhone 17 Air, il nuovo modello ultrasottile della gamma in arrivo in autunno. Proprio per via del suo design compatto, il dispositivo non potrà ospitare una batteria capiente quanto quella degli altri modelli della linea iPhone 17. Da qui l’esigenza di una gestione intelligente della batteria che, grazie all’AI, possa compensare la minore capacità.

Il ritardo della funzione può deludere, ma resta una buona notizia: sarà disponibile per tutti i dispositivi compatibili con iOS 26, e non solo per iPhone 17 Air. Una scelta che potrebbe diventare ottima se in futuro questa gestione AI della batteria dovesse arrivare anche su iPad o Mac.

Trovate tutte le novità su iOS 26 a partire da questo indirizzo, mentre per tutto quello che sappiamo su iPhone 17 Air il link da cui iniziare è questo.