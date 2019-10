La meravigliosa signora Maisel è pronta per tornare su Amazon Prime Video

La meravigliosa signora Maisel sta tornando sul piccolo schermo: la terza stagione della commedia esilarante creata da Amy Sherman-Palladino arriverà su Amazon Prime Video il 6 dicembre 2019.

I fan di Midge e Susie, la comica in ascesa e la sua produttrice, potranno assaporare l’atmosfera della terza stagione guardando il trailer ora disponibile, girato sulle note della canzone Perfectly Marvelous, dal musical Cabaret, in una versione originale di Sutton Foster.

Già dai primi clip del trailer si capisce che la signora Maisel continuerà il suo complicato, divertente ed emozionante viaggio nel mondo dello spettacolo come donna e come artista. Midge, insieme con Susie, scoprirà che la vita in tour con Shy – l’artista che le ha chiesto di seguirlo per aprire tutti i suoi spettacoli – è affascinante, ma anche modesta e imparerà così una lezione sullo show business interessante.

Anche gli altri personaggi vivranno piccoli e grandi cambiamenti che, in modi diversi, si intrecceranno con le vicende della protagonista: Joel non riesce ad aiutare Midge e cerca di perseguire i suoi sogni, mentre Abe si butta in una nuova missione e Rose è alle prese con i suoi talenti.

La meravigliosa signora Maisel è una delle serie tv più premiate dell’anno: ha vinto otto Emmy Awards nel 2019, tre Golden Globe e cinque Critics’Choice Award, due PGA Award, un WGA Award e un Peabody Award. Il suo successo lo deve ai suoi creatori, Amy Sherman-Palladino e Daniel Palladino e agli interpreti, Rachel Brosnahan, Tony Shalhoub, Alex Borstein, Marin Hinkle, Michael Zegen, Kevin Pollak e Caroline Aaron.

La locandina della terza stagione della serie tv Amazon Original è firmata da Annie Leibovitz.

Amazon Prime Video è il servizio di intrattenimento on demand di Amazon che offre agli utenti una raccolta di contenuti da guardare ovunque (tutto su Prime Video in questo articolo di Macitynet). Tutte le novità su Amazon Prime Video si possono seguire a partire da questo link.

