Emmy 2019, le serie tv di Amazon e Netflix conquistano gli Emmy Awards

Gli Amazon Studios e Netflix hanno conquistato gli Emmy 2019: le serie tv dei due giganti dello streaming hanno ottenuto il più importante premio televisivo a livello internazionale. In un momento in cui l’industria cinematografica si prepara a grandi cambiamenti con l’arrivo di Apple TV plus e Disney plus, i giganti dello streaming tv Amazon e Netflix hanno ottenuto lunedì 23 settembre una pioggia di riconoscimenti agli Emmy 2019, piazzandosi al secondo e terzo posto della classifica dei network più premiati.

Netflix ha vinto 27 premi, mentre Amazon Video se ne è aggiudicati 15. Netflix ha ottenuto i riconoscimenti grazie alle serie tv Ozark, When They See Us e Black Mirror, con l’episodio interattivo Bandersnatch. Per Amazon Prime Video, invece, le statuette degli Emmy 2019 (di cui otto della sezione Creative Arts Emmy Awards) sono state vinte grazie a Fleabag, La meravigliosa signora Maisel e per A very English Scandal.

Un successo, quello dei giganti dello streaming, che rappresenta un riconoscimento importante per il lavoro di qualità fatto per le loro produzioni, ma che ancora non arriva ai vertici toccati dalla HBO con Il trono di spade, che ha letteralmente conquistato la 71° edizione degli Emmy: la HBO si è aggiudicata 32 premi, di cui 12 sono stati assegnati a Game of Thrones. La meravigliosa signora Maisel, di Amazon Studios, si è classificata al secondo posto come show più premiato agli Emmy 2019.

Solo dopo la HBO, Netflix e Amazon, si sono posizionati National Geographic, NBC, CNN FX Networks, CBS, FOX, Hulu, VH1, YouTube e altri network.

Intanto, mentre si attende l’arrivo di Apple TV+ e dei suoi show, Apple si aggiudica già una statuetta: arriva un riconoscimento importante da parte dell’Accademia delle arti e delle scienze televisive: per la seconda volta Apple ottiene l’Emmy per Carpool Karaoke, la serie TV di Apple Music.

