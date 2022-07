La prima Apple TV HD diventa vintage

Apple ha appena aggiunto la Apple TV HD alla lista di prodotti vintage. Si tratta della versione col primo telecomando Siri e il suo “passaggio di livello” era già stato correttamente anticipato a inizio giugno: ufficialmente è entrata a far parte dell’elenco il 30 giugno, ma la pagina di Apple pare sia stata aggiornata solo di recente.

Come scrivevamo nelle scorse settimane, si tratta della Apple TV HD rilasciata per la prima volta nel 2015, quella che veniva fornita con un telecomando Siri di prima generazione. Nel 2017 infatti la stessa unità è stata aggiornata con una versione dotata di un telecomando rinnovato principalmente attraverso l’aggiunta di un anello bianco intorno al pulsante di Menu, che lo rende più visibile quando si solleva il telecomando.

A diventare vintage sono quindi soltanto le prime unità, quelle del 2015, mentre tutte le altre che sono fornite di telecomando Siri con anello bianco o con quello di seconda generazione – ovvero la versione argento dotata di trackpad di forma circolare – non sono ancora classificate come vintage.

Questa distinzione è molto importante perché Apple considera come “vintage” tutti quei prodotti che non sono più distribuiti sul mercato da almeno cinque anni e di conseguenza non sono più idonei per le riparazioni ufficiali presso gli Apple Store o i fornitori di servizi autorizzati Apple, a meno che le parti di ricambio necessarie non siano ancora disponibili.

Nel frattempo, Apple continua a vendere la Apple TV HD di quarta generazione a 159 euro. Oltre alle modifiche al telecomando Siri, questo dispositivo non ha ricevuto nessun aggiornamento hardware da sette anni a questa parte. Secondo l’analista Ming-Chi Kuo entro l’anno dovrebbe essere rilasciata una nuova Apple TV con processore A14 e con 4 GB di RAM (la HD attualmente ha 2 GB di RAM, mentre la Apple TV 4K ne ha 3).

Apple ha aggiornato la pagina vintage negli USA il 15 luglio, mentre la versione italiana è ferma al 6 maggio e non presenta quindi l’aggiunta della Apple TV HD del 2015.

Se volete saperne di più su Apple TV 4K 2021 date uno sguardo a questo articolo: trovate invece i nostri articoli su ogni Apple TV all’interno di questa sezione del sito.