Apple renderà vintage il primo iPad Pro e Apple TV HD

Apple sta per trasferire alcuni dei suoi dispositivi nella lista dei prodotti vintage: lo ha annunciato la società attraverso una nota interna distribuita agli Apple Store e ai fornitori di servizi autorizzati in cui vengono segnalati quattro nomi da considerare tali a partire da luglio.

Ricordiamo innanzitutto che un prodotto diventa “vintage” dopo che sono trascorsi più di cinque anni dall’ultima distribuzione del prodotto venduto da Apple, e da quel momento i negozi Apple e i rivenditori terzi possono offrire riparazioni per altri due anni.

Sulla base di ciò, il primo della lista è il primo degli iPad Pro: rilasciato a novembre 2015, fu una specie di rivoluzione per il tablet di Apple perché per la prima volta veniva dotato di un display da 12,9 pollici e quindi significativamente più grande dei soliti 9,7. E poi arrivavano insieme la Smart Keyboard collegata tramite Smart Connector e l’Apple Pencil, due accessori che lo facevano concorrere meglio col Surface dell’epoca. Dentro c’era il chip A9X, una fotocamera posteriore da 8 MP, un pulsante Home con Touch ID e quattro altoparlanti.

Insieme al primo degli iPad Pro finiscono tra i vintage anche le versioni da 32 GB di iPhone 6s e iPhone 6s Plus, rilasciati sempre in quell’anno. E fin qui tutto normale, se non fosse che il quarto dispositivo elencato da Apple è la Apple TV HD: Apple infatti continua ancora a venderla nella sua versione da 32 GB, perciò se l’intenzione è davvero questa si verrebbe a creare un precedente.

Se Apple dovesse annunciare questo stop alla WWDC di lunedì, sarebbe comunque ancora troppo presto per classificare il dispositivo come “vintage”, almeno stando al modo in cui Apple definisce questi prodotti, poiché non sono passati i cinque anni dal termine della sua distribuzione.

La Apple TV HD è stata rilasciata per la prima volta a ottobre 2015 e inizialmente si chiamava Apple TV di quarta generazione; poi fu rinominata con l’etichetta HD a settembre 2017, quando fu lanciata la Apple TV 4K. In quell’occasione Apple cambiò la dotazione sostituendo il telecomando con una versione leggermente modificata che presentava un cerchio bianco attorno al pulsante di Menu: ma anche questa variante è stata dismessa da meno di cinque anni.

Di conseguenza, una possibile spiegazione è che “Apple TV HD” è in realtà un errore di battitura: Apple probabilmente si riferisce all’edizione “Rev A” della Apple TV di terza generazione, che è stata effettivamente interrotta a ottobre 2016 (anche se è rimasta disponibile ancora per un po’ per soddisfare gli ordini arretrati).

Vedremo comunque cosa accadrà lunedì sul fronte annunci, datosi che l’affidabile analista Ming-Chi Kuo prevede il rilascio di una nuova Apple TV nella seconda metà dell’anno.

Nella stessa nota Apple aggiunge anche che l’iPhone 4S (ottobre 2011) invece sarà classificato come obsoleto, il che significa che non è in vendita da più di sette anni e non potrà più essere riparato dai centri autorizzati.

Ricordiamo che quest’anno sono diventati vintage anche iPad Air 2 e iPad mini 2; mentre iPhone 6 Plus, il primo iPad lightning e i MacBook Air 11″ e 13″ sono stati classificati come obsoleti.