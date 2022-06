Apple TV 2022 in arrivo con A14 e più RAM

Un altro dei prodotti Apple in arrivo è la Apple TV: secondo Gurman l’azienda sta preparando una serie di prodotti da lanciare tra questo autunno e primavera 2023 e uno di questi sarebbe un potenziamento del box televisivo tramite cui fruire di tutti i contenuti predisposti per tvOS.

Ne parla nella newsletter Power On per Bloomberg, dove sono citati – tra gli altri – il visore per la Realtà Mista e un rinnovamento dell’HomePod originale. E proprio di rinnovamento si parla anche in questo caso, sebbene qui la Apple TV ancora esiste (l’HomePod originale è stato dismesso qualche anno fa, ndr): al momento infatti è possibile scegliere la versione HD e la 4K, con grandi differenze tra le due.

La Apple TV HD infatti è del 2015 e monta il processore A8 a 1.4 GHz, 2 GB di RAM ed è arrivata con tvOS 9, mentre la Apple TV 4K è di seconda generazione ed è stata lanciata l’anno scorso: monta il processore A12 Bionic a 2.49 GHz e 3 GB di RAM. Secondo le indiscrezioni l’aggiornamento previsto riguarda proprio questo modello, che giungerebbe così alla terza generazione:

Sebbene Apple non abbia mostrato molòto amore per il software in esecuzione su Apple TV durante la conferenza per gli sviluppatori, ci sono ancora alcuni interessanti aggiornamenti per questo prodotto: la nuova Apple TV, nome in codice J255, arriverà con il chip A14 e un gigabyte di RAM aggiuntivo.

Secondo Gurman quindi c’è da aspettarsi una Apple TV 2022 con il processore A14 Bionic, il SoC a 64 bit in architettura RISC su base ARM e prodotto esclusivamente da TSMC con processo produttivo a 5 nm che fu presentato nel 2020 con l’iPad Air di quarta generazione e che ritroviamo pure su tutta la serie 12 di iPhone (migliore di questo c’è solo l’A15 Bionic, ovvero il processore con 6 core – 2 ad alte prestazioni e 4 ad alta efficienza – montato dagli ultimi iPhone), al quale l’azienda dovrebbe affiancare un altro GB di RAM, per un totale quindi di 4 Gigabyte: un’accoppiata che, a detta sua, «potrebbe essere utile per funzionalità di gioco aggiuntive che saranno implementate in tvOS 16».

Per le novità di tvOS 16 potete fare riferimento a questo articolo. A proposito: ad accompagnare la nuova Apple TV potrebbe esserci il nuovo Siri Remote scovato tra il codice della beta di iOS 16.