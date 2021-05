La serie tv “Servant” di Apple TV+ nominata ai TV Choice Awards

Apple TV + corre per I TV Choice Awards con la serie tv da brivido “Servant”. “Servant” è uno degli show più amati dal pubblico di Apple TV+ e la sua seconda stagione è già disponibile sulla piattaforma di tv streaming di Cupertino. Questa settimana Apple ha annunciato la nomination dello show per i TV Choice Awards 2021, per la categoria Best Drama.

“Servant” è dunque ufficialmente in gara con alcune delle serie drammatiche più popolati della televisione, incluse “Dark” di Netflix, “Pennyworth” di StarzPlay e “This is us” di Prime Video. A differenza degli altri premi, come i Golden Globe e gli Oscar, i vincitori dei TV Choice Awards sono selezionati direttamente dal pubblico, che voterà per i suoi preferiti.

Quest’anno i vincitori saranno annunciati online, sul sito web www.tvchoicemagazine.co.uk all’inizio di settembre.

La storia di “Servant” racconta le vicende di Leanne, una tata assunta da Dorothy e Sean Turner per prendersi cura della loro bambola. La prima stagione era stata lanciata nel novembre 2019, con l’apertura della tv in streaming di Apple. Ora la serie è già stata rinnovata per la terza stagione.

La serie tv “Servant” è stata al centro di un’inchiesta per un presunto plagio. La causa che accusava Apple e il regista M. Night Shyamalan di plagio per la serie “Servant” è stata però archiviata. Un giudice federale ha respinto la causa per plagio intentata da Francesca Gregorini, scrittrice e regista di “La verità su Emanuel” (The Truth About Emanuel), secondo la quale la serie di Apple è troppo simile al suo film uscito nel 2013. I dettagli della questione che riguarda la vicenda si possono leggere in questo articolo di Macitynet.

