Apple Watch, Cupertino indaga per capire nuove funzioni per la salute desiderate dagli utenti

Apple ha inviato un sondaggio ad alcuni utenti Apple Watch per capire meglio le loro le abitudini in merito alle funzionalità che riguardano il monitoraggio della salute. Tra le domande dell’azienda, alcune riguardano eventuali app installare per monitorare abitudini alimentari, l’assunzione di farmaci e i livelli di glicemia nel sangue.

Il sito 9to5Mac riporta una schermata con il sondaggio arrivato ad un utente brasiliano e da queste si evince che Apple vuole opinioni sull’esperienza con Apple Watch; una sezione del sondaggio è dedicata alle funzionalità per la salute, punti cardine tra le caratteristiche di questi prodotti; Apple ha nel corso degli anni integrato sempre più funzioni dedicate a salute e fitness, partendo da semplici funzioni per contare i passi, incoraggiare gli utenti a muoversi di più, per arrivare a funzioni per misurare gli allenamenti, seguire il ciclo, notifiche sulla salute cardiaca, generare un elettrocardiogramma a singola derivazione, e monitorare il livello di ossigeno nel sangue e altre ancora.

Apple vuole sapere se gli utenti usano app di terze parti per gestire dati che riguardano la salute, monitorare allenamenti, abitudini alimentari (inclusi dettagli su idratazione e nutrimento) e altri aspetti ancora, inclusa l’assunzione di farmaci e il monitoraggio della glicemia.

Apple di tanto in tanto propone dei sondaggi; questi consentono di comprendere meglio l’uso dei dispositivi da parte degli e studiare nuove funzioni che gli questi vorrebbero. Non è detto che arriverà, ma da tempo si vocifera dell’introduzione di funzionalità per il monitoraggio della glicemia nell’Apple Watch.

Nel 2020 Apple aveva chiesto agli utenti se desideravano avere il caricabatteria di serie nell’iPhone e successivamente l’iPhone 12 è stato presentato senza questo elemento di serie nella confezione. In un diverso sondaggio tempo addietro era stata chiesta l’opinione sul Face ID prima dell’arrivo di una funzione che consente agli utenti Apple Watch di sbloccare l’iPhone anche indossando la mascherina. La Casa di Cupertino ha anche registrato alcuni brevetti nei quali si fa riferimento alla misurazione della glicemia.