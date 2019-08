iPad Pro 11″ da 1 TB scontato fino al 22% è al prezzo più basso di sempre: 1385€

Dopo lungo tempo torna a una buona offerta per chi cerca un iPad Pro. Amazon presenta la versione top da 1 TB a 1385 euro, per uno sconto del 20%. Se poi volete la versione con rete cellulare lo sconto è anche più importante: 1476,22 € (-22%) L’offerta è da segnalare visto che stiamo parlando del più corazzato dei modelli di nuova generazione e perché a questo prezzo non è mai stato scontato da nessuno.

Si tratta di un dispositivo completamente rinnovato rispetto al modello di metà 2017 che offre

Display Liquid Retina edge-to-edge da 11″ con ProMotion, True Tone e ampia gamma cromatica

Chip A12X Bionic con Neural Engine

Face ID per l’autenticazione sicura e Apple Pay

Fotocamera posteriore da 12MP, fotocamera frontale TrueDepth da 7MP

Audio a quattro altoparlanti con suono stereo ancora più ampio

Wi-Fi 802.11ac e reti cellulari 4G LTE Advanced4

Porta USB-C per ricarica rapida e connessione di accessori

Questo iPad sarà in grado di sfruttare tutte le più recenti innovazioni che troveremo in iPadOS (in arrivo in autunno) ed è l’ideale per chi non ha necessità di archiviare grandi file, operazione del resto che dall’autunno, con il citato iOS 13, sarà possibile fare anche su chiavette esterne o addirittura Hard Disk.

Il prezzo consigliato da Apple è di 1729 euro. Su Amazon lo comprate a 1385 euro quindi lo sconto è di 350 euro. La verione con connettività cellulare costerebbe 1899 e invece Amazon la vende a 1476,22

Se il prezzo vi interessa vi diamo la consueta raccomandazione: comprate subito, perché prezzi così bassi, il più basso in assoluto di Amazon su questo prodotto e anche i più bassioche troverete da rivenditori affidabili e con le stesse garanzie di Amazon, potrebbe non durare a lungo.