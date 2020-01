Apple TV+ ha più abbonati di Hulu e, per ora, anche di Disney+

Apple TV+ ha fatto il suo ingresso nel mercato dello streaming TV solo tre mesi fa e ora può vantare più abbonati di Hulu – servizio Internet di distribuzione di film e serie tv negli Stati Uniti e in Giappone – e, per ora, di Disney+.

Gli abbonati di Apple TV+ sarebbero, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, circa 33,6 milioni in riferimento all’ultimo quarto del 2019. Qundi di più rispetto a quelli di Hulu, che secondo il Wall Street Journal sarebbero 31,8 milioni, e quelli di Disney+, circa 23,2 milioni.

È probabile anche che, dopo le festività natalizie, il numero di utenti di Apple TV+ sia anche cresciuto e che, contemporaneamente, possa avvicinarsi nei prossimi mesi a quello di Disney+, che è stata attivata per l’ultimo quarto del 2019 in alcuni Paesi, ma che arriverà in Europa nella primavera 2020: in Italia il lancio è stato anticipato al 24 marzo.

Con l’acquisto di un prodotto marchiato Apple, infatti, sia esso un iPhone, un iPad, Apple TV, iPod touch o un Mac dopo settembre 2019, è possibile abbonarsi gratuitamente al servizio di film e serie tv in streaming di Cupertino. Contemporaneamente, non è difficile immaginare che, un numero così alto di abbonamenti sia dovuto proprio a questa offerta più che all’interesse da parte degli utenti per il catalogo Apple TV+.

Finora la multinazionale di Cupertino non ha annunciato il numero di iscritti ad Apple TV+: i numeri riportati in questo articolo provengono dal Wall Street Journal. L’offerta dell’anno gratuito permetterebbe ad Apple di agganciare i potenziali abbonati con un servizio gratuito per un anno, fare sì che conoscano e che apprezzino la programmazione degli show (soltanto show originali prodotti per Apple Tv+), che costruiscano un’abitudine intorno alla tv in streaming di Apple, per poi non poterne più fare a meno e abbonarsi in autonomia.

A questo indirizzo una guida su come abbonarsi gratis per un anno ad Apple TV+.

