La star di Captain Marvel darà Lezioni di Chimica su Apple TV+

Brie Larson farà una serie per Apple TV+: l’attrice premio Oscar col film Room, recentemente salita alla ribalta nel ruolo della supereroina Capitan Marvel in Avengers: Endgame e in Captain Marvel II (in uscita a novembre 2022), se la canta e se la suona perché sarà sia la protagonista che la produttrice esecutiva di Lessons In Chemistry, una serie TV drammatica co-creata insieme a Susannah Grant e Aggregate Films, società di produzione cinematografica americana – fondata dall’attore Jason Bateman – che ha già un accordo di prima vista con Netflix per creare progetti cinematografici e televisivi.

In italiano Lezioni di Chimica, questa serie si basa sull’omonimo romanzo di Bonnie Garmus di prossima uscita (in Italia edito da Rizzoli). E’ ambientato nei primi anni ’60 e segue le vicende di Elizabeth Zott (interpretata nella serie per Apple dalla Larson), il cui sogno di diventare scienziato viene offuscato da una società in cui si ritiene che il ruolo della donna debba appartenere unicamente alla sfera domestica.

Incinta, sola e licenziata dal laboratorio in cui lavorava, anziché darsi per vita raccoglie tutta l’ingegnosità che solo una madre single può trovare: accetta così un lavoro come conduttrice in un programma di cucina televisivo proponendo di insegnare a una nazione di casalinghe trascurate – e improvvisamente a tutti gli uomini che si sintonizzeranno allo stesso canale – molto più che ricette, trascinata dalla bramosia di un ritorno al suo vero amore: la scienza.

Il lancio della serie è stato inizialmente rallentato dallo scoppio della pandemia di coronavirus e adesso dovrà attendere ancora perché l’attrice sta attualmente registrando le scene per Captain Marvel II. Il primo contatto di Apple ci fu nel marzo del 2019 e il fatto che l’azienda stia cercando di accelerare i tempi è presumibilmente correlato a quanto abbiamo già scritto nei giorni scorsi. L’abbonamento in prova gratuito sta per scadere (l’ultima estensione porta il termine ultimo a luglio) e più della metà degli iscritti potrebbe non rinnovarlo: Apple ha bisogno di offrire più contenuti possibili in modo da tenere alto l’interesse nella speranza che questa tendenza possa invertirsi.

