La tazza Ember regola la temperatura del caffè da iPhone

C’è a chi il caffè piace anche freddo, specie in estate, ma per i puristi che invece storcono il naso anche quando è tiepido ora c’è una soluzione altamente tecnologica che piacerà ai nostri lettori, visto che ha a che fare coi dispositivi Apple: si tratta di una nuova tazza della serie Ember, che ha le stesse caratteristiche dei modelli precedenti ma è in misura ridotta in modo tale da poter essere usata per bevande ristrette.

Non stiamo parlando della tazzina per il caffè all’italiana, ma di una da 300 ml per quello più lungo che piace soprattutto fuori dai nostri confini o, per non andare troppo in là, può andar bene anche per cappuccino, cortados e latte macchiato.

Come dicevamo è in tutto e per tutto uguale alle altre della stessa linea, quindi c’è una batteria che in questo caso alimenta il sistema con cui la tazza è in grado di mantenere la bevanda alla temperatura desiderata per un massimo di 90 minuti o a tempo illimitato se la si poggia sul sottobicchiere in dotazione che ricarica la batteria.

Si può scegliere tra 49°C e 63°C direttamente dall’iPhone o dall’Apple Watch (a partire da iOS 10), ai quali la tazza si collega via Bluetooth per poter essere configurata tramite l’app Ember; oppure, se si usa senza smartphone, per impostazione predefinita mantiene le bevande a 57°C. Sul fondo della tazza è inoltre presente un LED che indica quando la bevanda ha raggiunto la temperatura desiderata (che poi viene mantenuta dalla tazza).

La tazza smart Ember e la sua app per iPhone o Apple Watch sono perfette da usare a casa o in ufficio: puoi impostare una temperatura precisa per le bevande calde, monitorare il consumo di caffeina, salvare le temperature per le tue bevande preferite, personalizzare il colore del LED e molto altro. Inoltre, Ember manterrà la temperatura prescelta per circa 1 ora e mezza, così la tua bevanda rimarrà calda il giusto dal primo all’ultimo sorso.

Questa nuova tazza Ember da 300 ml costa 119,95 euro e si compra sul sito ufficiale nei colori bianco, nero e grigio oppure su Apple Store (solo in nero): è affiancata da una seconda versione da 400 ml a 149,95 euro. C’è anche il thermos da 350 ml della stessa linea a 199,95 euro.