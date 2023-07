I migliori aspirapolvere robot per pulire e lavare con serbatoio

Mantenere la casa pulita e ordinata può essere una sfida, soprattutto quando si ha poco tempo a disposizione. Fortunatamente, l’avanzamento della tecnologia ha portato alla creazione degli aspirapolvere robot smart che possono aspirare lo sporco dai pavimenti e poi lavarli in modo totalmente autonomo grazie alla presenza di un doppio serbatoio per l’acqua in grado di fornire acqua pulita e recuperare quella sporca occupandosi di strizzare e lavare il panno o il “mocio” prima della passata successiva.

Questi dispositivi rendono la pulizia molto più semplice e conveniente e soprattutto non costringono l’utente a venire a contatto con lo sporco raccolto a terra in forma più o meno fluida.

In questo articolo, esploreremo i migliori aspirapolvere robot smart che offrono sia la funzionalità base di aspirazione che quella di lavaggio pavimenti con un serbatoio di dimensioni generose, così da dire addio allo stress della pulizia manuale.

In origine era il Braava

Il capostipite dei moderni robot per il lavaggio dei pavimenti è sicuramente iRobot Braava Jet che grazie al suo panno inumidito in automatico da un getto frontael e ai suoi spostamenti intelligenti è stato tra i primi ad automatizzare uno dei compiti più tediosi della cura della casa.

Ma mentre il cugino Roomba si è evoluto in modelli sempre più intelligenti e dotati di serbatoi per accumulare lo sporco solido la concorrenza ha sfruttato l’idea del dock-silo per gestire lo sporco “liquido”, quello derivante dalla pulizia o strizzamento dell’elemento che a contatto con il pavimento lo lava e lo deterge.

Nascono così una serie di modelli che potemmo definire robot-mocio-con serbatoio che uniscono la forza aspirante alla catena di lavorazione fornitura d’acqua / pulizia del pavimento / pulizia del mocio. Il primo che abbiamo potuto provare nei mesi scorsi era la comodissima yeedi Mop Station, ormai uscita di catalogo (ma potete trovare ancora i suoi accessori) e sostituita da un modello recente dal design migliorato.

Più di recente i produttori hanno pensato di sfruttare la torretta/serbatoio/dock anche per raccogliere lo sporco aspirato aumentando di fatto l’autonomia del sistema di pulizia prima di svuotare uno dei serbatoi (polvere o liquido pulito/sporco) di cui è dotato.

Tanti modelli: come scegliere?

Il mercato presenta oggi una buona quantità di modelli con caratteristiche apparentemente molto simili ma è bene verificare diversi parametri prima di avventurarsi nella spesa che quasi sempre supera i 700-800 Euro.

Potenza di aspirazione

Anche se questo non è il parametro legato all’operazione di lavaggio è importante per tutto il resto del ciclo di pulizia visto che permette da una parte di preparare l’operazione di pulizia e garantisce un ottimo risultato su quelle parti di pavimento che non sono destinate ad essere lavate: i tappeti e i pavimenti a moquette. Una elevata potenza di aspirazione permette operazioni “globali” ben riusciti.

Pad o spazzole rotanti e loro pulizia

Per un sistema che deve coprire una vasta area grazie a pulizie singole o cumulative il sistema a spazzole rotanti in stile mocio è sicuramente quello che simula meglio il normale lavaggio del pavimento e permette di strizzare a fondo gli elementi che vengono a contatto con lo sporco. Inoltre i modelli più nuovi utilizzano acqua riscaldata in fase di pulizia/strizzamento delle spazzole. I pad sono più consigliati per cicli di pulizia leggeri e frequenti e con quantità d’acqua limitate.

Attenzione poi alla pulizia della parte inferiore della torretta: in diversi casi l’acqua sporca potrebbe fuoriuscire e lasciare delle tracce all’interno. Verificate che la zona in questione sia facilmente accessibile o adirittura removibile per una facile manutenzione.

Sollevamento automatico del panno

La presenza di tappeti in una casa dalle superfici miste impone due soluzioni: la prima è quella di evitare il passaggio sul tappeto stesso lasciando la pulizia incompleta, la seconda è quella di utilizzare un sistema di sollevamento automatico del panno/mocio in modo che non vada a bagnare o adirittura sporcare il tappeto stesso. Verificate se il dispositivo da voi scelto ha questa opzione e se l’altezza di sollevamento massima corrisponde allo spessore dei vostri tappeti.

Dimensioni dei serbatoi e accessibilità

Una casa grande ha bisogno di un serbatoio grande, sia per la pulizia del panno che per la raccolta del materiale aspirato: valutate anche qui, a seconda delle indicazioni del produttore quanti metri può coprire il vostro dispositivo prima di dover cambiare i liquidi. Un serbatoio molto piccolo aumenterà la necessità di intervento manuale e una difficile collocazione e rimozione lo renderà più complicato.

Presenza e dimensioni del serbatoio per lo sporco solido

Come abbiamo visto esistono tanti modelli che hanno a bordo del silo esterno il solo doppio serbatoio aqua pulita/sporca affidando la “custodia” dello sporco solido al solo serbatoio interno del robot: valutate se è il caso di avere un doppio robot dedicato ai diversi tipi di pulizia oppure far intervenire il robot per il lavaggio dopo un normale aspirapolvere wireless tipo Dyson. Ovviamente le dimensioni generose di un serbatoio interno per il solido sono un plus che aiuta a sopperire alla mancanza di quello esterno.

Tecnologia di aggiramento degli ostacoli

Tutti i robot aspirapolvere godono ormai di tecnologie per aggirare gli ostacoli presenti in casa, ma sono diverse le tecnologie che possono adottare. Ad esempio, molti integrano sensori a ultrasuoni, che inviano onde sonore ad alta frequenza per rilevare gli ostacoli. Quando queste onde rimbalzano sugli oggetti o le pareti, il robot capisce la loro posizione e distanza, consentendo loro di pianificare un percorso evitando l’impatto. Questa tecnologia è particolarmente utile per individuare oggetti sottili o superfici riflettenti.

Altri prediligono i sensori a infrarossi. Questi sensori emettono segnali infrarossi e misurano il tempo impiegato per il riflesso, permettendo di identificare la presenza di oggetti nelle vicinanze. Questa tecnologia è efficace per evitare collisioni con oggetti solidi, ma potrebbe non essere altrettanto precisa in ambienti con molta luce solare o fonti di calore intense.

Altri ancora, invece, prediligono sensori tattili. Questi sensori possono rilevare il contatto fisico con gli ostacoli e far sì che il robot “rimbalzi” immediatamente cambiando direzione per evitare la collisione. Questa tecnologia è particolarmente utile per oggetti bassi o angoli stretti che potrebbero sfuggire ai sensori ad ultrasuoni o infrarossi.

I robot più avanzati utilizzano la tecnologia di mappatura simultanea e localizzazione (SLAM) per creare una mappa dettagliata dell’ambiente circostante. Questo approccio consente al robot di pianificare un percorso intelligente per pulire l’intera area evitando ostacoli lungo il tragitto. La mappatura SLAM è particolarmente utile per case con molte stanze e percorsi complicati.

Inoltre, con l’avanzamento delle tecnologie di visione artificiale, alcuni robot aspirapolvere sono dotati di telecamere e software di riconoscimento visivo. Questa tecnologia consente al robot di identificare gli ostacoli, sia fissi che mobili, e reagire di conseguenza per evitarli. Può essere particolarmente efficace nel riconoscere ostacoli complessi come cavi, giocattoli o animali domestici, ma in notturna la telecamera potrebbe fallire, se l’ambiente non è correttamente illuminato.

Software di gestione

Applicazioni

Le app mobili hanno rivoluzionato la gestione degli aspirapolvere robot, consentendo agli utenti di avere un controllo totale e remoto sul dispositivo. Quasi tutti i robot odierni, soprattutto quelli più avanzati, si controllato tramite applicazioni disponibili su smartphone e tablet. Tramite l’app gli utenti possono pianificare le pulizie, impostando programmi di pulizia personalizzati, specificando gli orari e i giorni desiderati per le pulizie automatiche.

Non solo, spesso l’app consente di monitorare le pulizie in tempo reale, fornendo una visione della mappa dell’ambiente in cui si sta svolgendo la pulizia. Gli utenti possono seguire il percorso dell’aspirapolvere e monitorare il suo progresso.

Ancora, le app consentono di ricevere notifiche e report riguardo lo stato delle pulizie, la durata di pulizia o eventuali errori o problemi. In alcuni casi le app mobili permettono anche di controllare manualmente l’aspirapolvere, consentendo di spostarlo in una direzione specifica o farlo ritornare alla base di ricarica.

Ancora, con le app è possibile scegliere una zona o una stanza precisa in cui far operare il robot, oltre a consentire lo svuotamento del sacchetto per la polvere.

Comandi vocali

Oltre alle app, gli odierni robot aspirapolvere offrono il supporto ai comandi vocali. Grazie all’integrazione con gli assistenti come Amazon Alexa, Siri di Apple o l’Assistente Google, gli utenti possono avviare, fermare e controllare l’aspirapolvere semplicemente usando la voce. L’attivazione dei comandi vocali avviene tramite i dispositivi compatibili, come smartphone, smart speaker o smart display. I comandi possono includere quelli più semplici, come “Avvia l’aspirapolvere” e “Ferma l’aspirapolvere”, ma anche più avanzati come “Torna alla base”, “Pulisci la cucina” o “Ricarica la batteria”.

Disponibilità dei ricambi

Quest’ultima opzione è legata alla durata in vita del prodotto: un suo intensivo porterà al consumo del pad o del doppio mocio e visto che molte volte non viene utilizzato un attacco standardizzato è bene che i ricambi siano disponibili per diversi anni anche per recuperare l’investimento notevole dell’acquisto del dispositivo. Rivolgetevi possibilmente a marchi con una notevole diffusione ed una storia comprovata di affidabilità.

Dreame L10 S Ultra

Drame L10s Ultra è un Robot aspirapolvere completamente automatizzato che pulisce i pavimenti e si auto pulisce. Offre navigazione avanzata e personalizzabile con rilevazione ostacoli e telecamera basata sull’intelligenza artificiale, così da uutomatizzate le pulizie quotidiane.

Il sistema di svuotamento automatico utilizza la tecnologia DualBoost 2.0, progettata a basso rumore per svuotare autonomamente in pochi secondi la polvere del Robot in un sacco della polvere capiente 3L, così da ottenere fino a 60 giorni di pulizia senza interventi, mentre il serbatoio acqua pulita è da 2.5L e 2.4L per quella sporca.

Dopo una sessione di lavaggio del pavimento, L10s Ultra solleva i mop quando tornano alla base per garantire che i pavimenti rimangano puliti, mentre i moci del robot vengono prima puliti con spazzole ad alta velocità e poi asciugati con aria calda per prevenire la formazione di odori, muffe e batteri.

Dreame L10s Ultra ha una batteria da 5200mAh, elimina lo sporco con una potente aspirazione da 5.300Pa e doppi spazzoloni rotanti con forte pressione da 180rpm. Offre anche una tecnologia avanzata con rilevamento automatico dei tappeti quando il mocio è installato.

Quanto al sistema di navigazione con Intelligenza Artificiale utilizza una telecamera RGB e una luce strutturata 3D per scansionare e personalizzare le strategie di pulizia e generare automaticamente percorsi in base al tipo di ostacolo, al pavimento e alla stanza.

Tra le altre caratteristiche si annovera il supporto ad Alexa, Siri, e Google Assistant.

Ecovacs Deebot X1 Turbo

Deebot X1 Turbo di Ecovacanzacs è un sistema di pulizia automatico 3 in 1 con serbatoi separati da 4 L per l’acqua pulita e l’acqua di scarico, che consentono di pulire una superficie massima di 360 ㎡ e riempiono automaticamente il contenitore con acqua pulita prima della pulizia. La pulizia automatica e l’asciugatura all’aria riducono al minimo i batteri e gli odori sgradevoli.

Si fregia di un sistema di rilevamento degli ostacoli AIVI 3D migliorato con la visione e il rilevamento delle informazioni sulla profondità, che è in grado di identificare con precisione 18 tipi di ostacoli comuni sul pavimento, come calzini, scarpe, fili, sedie e altro ancora.

La mappatura è accurata grazie alla tecnologia TrueMapping 2.0 SLAM, che fa sì che il robot sia in grado di mappare la casa 10 volte più velocemente e di rilevare gli oggetti con una precisione 4 volte superiore rispetto agli LDS standard.

Si controlla tramite l’app ECOVACS HOME e ha una potenza di aspirazione di 5000 Pa, mentre il sistema di pulizia rotante OZMO Turbo 2.0 con pressione discendente è stato riprogettato per fornire una potenza di pulizia 4 volte superiore rispetto alla versione normale.

L’autonomia è affidata ad una batteria ad alta capacità da 5200 mAh offre al Deebot un’autonomia fino a 260 minuti, il che lo rende adatto per un bilocale o un appartamento di grandi dimensioni.

Ecovacs Deebot X1e Omni

L’Ecovacs Deebot X1e Omni è un aspirapolvere robot intelligente che offre una serie di funzionalità avanzate. Con una potenza di aspirazione di 5000Pa, può affrontare facilmente la polvere e lo sporco su vari tipi di superfici. La sua stazione di pulizia multi-funzione è dotata di un sistema OZMO Turbo 2.0 per una pulizia efficiente e completa dei pavimenti. Il robot utilizza anche il sistema di elusione ostacoli AIVI 3.0 per navigare intorno alla casa senza problemi. AIVI 3.0 è in grado d’identificare con precisione 30 tipi di comuni ostacoli nelle abitazioni: calze, scarpe, cavi, sedie a forma di U, cestini della spazzatura, tappeti, stazioni di carica, e grazie alla fotocamera 960P può identificare scene statiche/dinamiche e scattare immagini con una buona definizione anche in semioscurità, facilitando l’elusione degli ostacoli e riducendo il pericolo di rimanere impigliato e intasato

Propone una potente aspirazione fino a 28kPa, oltre allo svuotamento automatico della vaschetta polvere DEEBOT ch dura solo 10 secondi; con il sacchetto di raccolta polvere da 3L è possibile pulire per circa 75 giorni, mentre dispone di serbatoi acque di scarico e acque pulite separati da 4L.

a livello di sensistica offre mappatura rapida e navigazione intelligente grazie alla tecnologia SLAM TrueMapping 2.0 aggiornata. Impiega solo 6 minuti a mappare una casa dalla superficie di 100m2.

Si controlla, ovviamente, tramite applicazione ma anche con l’assistente vocale Yiko.

Ecovacs Deebot T20 Omni

Il Deebot T20 Omni è un altro aspirapolvere robot di alta qualità che offre una pulizia efficace e conveniente. Offre una potenza di aspirazione di ben 6000Pa, in grado di pulire per circa 260 minuti grazie alla batteria da 5200 mAh.

Con la sua stazione di pulizia multi-funzione, può aspirare e lavare i pavimenti in modo autonomo. La potenza di aspirazione e la tecnologia di navigazione avanzata garantiscono una pulizia accurata e completa. Il dispositivo è anche dotato di funzionalità intelligenti come il rilevamento degli ostacoli e l’assistente vocale, che semplificano ulteriormente l’esperienza di pulizia. Tra i suoi punti di forza la tecnologia di lavaggio dei panni ad acqua calda da a 55℃ e del caratteristico lavaggio con sollevamento automatico dei panni.

Quanto alla tecnologia di rilevamento degli ostacoli, si basa su TrueDetect 3D 3.0, che utilizza la luce strutturata e l’algoritmo di immagini in 3D per scansionare e rilevare gli oggetti per terra, come scarpe, calzini, cavi e piccoli giocattoli, anche in ambienti bui, senza bisogno di rimuoverli prima della pulizia.

Roborock Aspirapolvere Robot Q Revo

Il Roborock Q Revo è un potente aspirapolvere robot che offre una serie di funzionalità intelligenti per una pulizia completa. Con una potenza di aspirazione di 5500Pa, può affrontare facilmente polvere, capelli e detriti.

Offre una spazzola con doppio panno rotante; la spazzola in gomma migliora l’aspirazione rimuovendo efficacemente lo sporco con meno aggrovigliamenti e un miglioramento del 30% nella raccolta di peli di animali domestici.

La sua stazione di aspirazione con funzione di lavaggio consente anche di pulire i pavimenti in modo efficace. Il sistema di aggancio all-in-one semplifica l’uso e la manutenzione del dispositivo, mentre la mappatura multi-livello assicura una pulizia accurata in tutta la casa. Inoltre, il sistema di navigazione LiDAR PreciSense offre mappatura con la luce strutturata 3D e imaging a infrarossi.

Roborock S7 Max Ultra



Il Roborock S7 Max Ultra è un altro eccellente aspirapolvere robot smart che offre prestazioni di rispetto. Con una potenza di aspirazione di 5500 Pa, è in grado di eliminare lo sporco più ostinato. Ciò che lo rende davvero unico è la sua funzione di pulizia a ultrasuoni, che consente di rimuovere lo sporco in modo efficace anche dai tappeti.

L’aggiramento reattivo degli ostacoli con creazione di mappa 3D garantisce che il robot eviti gli ostacoli senza intoppi, mentre il controllo vocale tramite app offre un’esperienza utente intuitiva. Tra i suoi punti di forza il sistema di pulizia con mocio VibraRise che pulisce ad una velocità elevata di 3000 pulsazioni al minuto con una pressione costante di oltre 6N che lascia il pavimento brillante. Inoltre, la stazione offre funzione di asciugatura ad aria calda, per mantenere il profumo di pulito, evitando che il mocio sviluppi odori sgradevoli.

La stazione di svuotamento adotta il metodo di svuotamento più recente, il sacchetto per la polvere da 2,5 litri e può essere pulita al massimo una volta ogni 7 settimane. Robot lavapavimenti e aspirapolvere è inoltre dotato di un serbatoio dell’acqua da 3 litri indipendente e di un serbatoio dello sporco da 2,5 litri, che rifornisce automaticamente l’acqua nel serbatoio dell’acqua prima della pulizia.

Yeedi Floor 3 Station

Lo yeedi Floor 3 Station erede della Mop Station che abbiamo provato qualche mese fa, è un ottimo aspirapolvere robot che offre una potenza di aspirazione di 5100Pa per una pulizia profonda dei pavimenti. La sua stazione autopulente con acqua calda assicura che il robot si mantenga pulito e pronto per l’uso.

Offre un lavaggio rotante a doppia potenza con extra pressione verso il basso grazie ai 2 panni di lavaggio che ruotano ed esercitano forza sul pavimento per rimuovere le macchie più ostinate.

Dotato di rilevamento ostacoli 3D, può evitare efficacemente gli ostacoli e muoversi senza intoppi in casa. Offre una mappatura di 15 più rapida rispetto alla mappatura visiva, grazie alla tecnologia yeedi 3D ToF.

È particolarmente efficace nella pulizia di tappeti e pavimenti duri, garantendo un risultato impeccabile in ogni angolo.

