La Tesla Model Y è l’auto più venduta al mondo nel primo trimestre 2023. A riferirlo sono gli analisti di JATO Dynamics, spiegando che è la prima volta che una vettura elettrica è in testa alla classifica mondiale delle auto più vendute.

Nel primo trimestre la Model Y ha spodestato la Toyota Corolla e la posizione di regina in classifica potrebbe essere mantenuta per tutto l’anno.

L’analista Felipe Munoz di ATO Dynamics ha compilato le informazioni per conto del sito Motor1 riferendo dati comprensivi di 53 mercati e delle previsioni ufficiali di altri 31; nel primo trimestre, Tesla Model Y ha venduto nel mondo 267.200 unità, ponendo la vettura in cima alla classifica rispetto alle 256.400 unità della Corolla, e molto più avanti delle altre cinque in classifica, Hilux, RAV4, e Camry, tutte di Toyota.

“Non sappiamo se questo piazzamento continuerà per il resto dell’anno, ma le vendite della Model Y hanno continuato a crescere, e quelle di Corolla a diminuire”, riferisce Motor1. “Il primo è un modello nuovo, basato su nuove tecnologie, il secondo è un vecchio standard – benché le attuali edizioni dei due modelli, siano arrivate in un periodo simile: nel 2018 per la Corolla e nel 2019 per la Model Y. E il taglio dei prezzi di Tesla sulla Model Y, renderà questa vettura ancora più accessibile a più persone rispetto al 2022″.

L’obiettivo di rendere la Y la più venduta nel primo trimestre dell’anno era stato annunciato da Musk nel corso dell’assemblea annuale degli azionisti ad agosto dello scorso anno ma pochi avevano creduto possibile un simile traguardo.

Il risultato è ancora più incredibile, tenendo conto del prezzo della Model Y (circa il doppio della Corolla) e della sua disponibilità, riferisce ancora il sito Electrek, spiegando che questa vettura non è disponibile in grandi mercati mondiali, mentre la Corolla è disponibile ovunque.

Intanto fa notizia un recente accordo tra Ford e Tesla che dall’inizio del prossimo anno permetterà agli utenti di vetture Ford di accedere agli oltre 12.000 Supercharger in USA e Canada, la rete di stazioni ricarica in corrente continua di Tesla; i futuri veicoli Ford offriranno il sistema di ricarica di Tesla, senza bisogno di adattatori.

