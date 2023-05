Amazon, tante offerte smart nella Settimana degli Animali

Se avete un animale domestico questo è un buon momento per fare scorta di crocchette, biscottini, giocattoli e accessori anche smart: su Amazon infatti è partita la Settimana degli Animali, un evento che durerà per l’appunto pochi giorni durante i quali sarà possibile comprare in sconto centinaia di prodotti…e magari tra questi ci sono anche quelli che acquistate abitualmente.

Per scoprirlo vi basta cliccare qui per accedere alla pagina promozionale e sfogliare le offerte in corso: ce ne sono per tutti, con alcuni pulsanti che permettono di filtrare i prodotti andando a scoprire quelli specifici per cani o per gatti, oppure per cavalli, uccelli e animali acquatici.

Tecnologia in sconto anche qui

È anche possibile fare una ricerca per marchio, e a tal proposito facciamo notare ai nostri lettori che tra le aziende che già stanno promuovendo diverse offerte c’è tractive, un’azienda di cui abbiamo parlato in varie occasioni, e di cui abbiamo recensito il modulo GPS che si aggancia al collare e permette di monitorare gli spostamenti del proprio fedele compagno peloso.

Al momento ad esempio in offerta del giorno trovate sia il GPS per cani che il collare GPS per gatti, perciò se vi interessa fareste bene a darci uno sguardo prima che sia troppo tardi.

Cosa c’è in sconto

Ma come dicevamo le offerte non sono soltanto tech, anzi: è soprattutto possibile comprare in sconto alimenti per tutti gli animali, dai pasti giornalieri ai biscottini da usare come premi, e poi ci sono mangimi vari, giochi per intrattenerli in casa e in giardino, lettini, cucce, gabbie, saponi, spazzole e chi più ne ha più ne metta.

Per questa prima ondata ci sono tante offerte su prodotti Felix, Purina One, Dentalife, Frontline, Sheba, Croci e, come dicevamo, tractive.

Come sfogliare le offerte

Ma elencarle tutte non avrebbe senso, soprattutto perché i prodotti scontati sono in continuo aumento e quel che si può trovare adesso non è detto che sia ancora disponibile tra qualche ora: quel che vi consigliamo di fare quindi è salvare questa pagina nei preferiti e controllarla di tanto in tanto, andando così a scovare le offerte del momento e acquistando solo quel che serve o che sembra interessante visto il nuovo prezzo promozionale. Buoni acquisti!

Qui sotto una lista di quelle che ci sembrano più interessanti e smart!

UIOOQ Distributore Automatico Cibo Gatti Cani WiFi, 4L Distributore di Crocchette per Animali Domestici con 10S Registrazione,Orari di Mangiatoia Personalizzati,Coperture di Chiusura Ruotabile In offerta a 39,49 € – invece di 69,99 €

sconto 44% – fino a 28 mag 23

Click qui per approfondire

PETKIT CYBERTAIL Fontanella per Gatti, 35dB Fontana per Gatti Silenziosa,Fontanella per Cani,con Luci A LED,3.0 Aggiornare l’elemento Filtrante,Pompa dell’Acqua Senza Fili,1.8 L In offerta a 29,99 € – invece di 39,99 €

sconto 25% – fino a 28 mag 23

Click qui per approfondire

PETKIT CYBERTAIL Distributore d’Acqua per Gatti-1,85L Fontana per Cani e Gatti, Spegnimento Automatico,Silenzioso, Due modalità di Lavoro, Luce LED Intelligente Fontana per Animali Domestici (Verde) In offerta a 23,99 € – invece di 37,90 €

sconto 37% – fino a 28 mag 23

Click qui per approfondire

ELS PET Lettiera per Gatti Autopulente Intelligente/Sicurezza/Controllo APP Cassetta per Gatti Automatica Abilitata WiFi per Gatti Multipli In offerta a 469,00 € – invece di 599,00 €

sconto 22% – fino a 28 mag 23

Click qui per approfondire

PETKIT Pura Max Lettiera Automatica per Gatti, Lettiera Gatto Autopulente,XSecure,Antiodore,Capacità Massima 76L,Controllo APP per Più Gatti In offerta a 559,00 € – invece di 699,00 €

sconto 20% – fino a 28 mag 23

Click qui per approfondire

PETKIT Alimentatore Automatico Intelligente di Alta Qualità, Garanzia di Consegna Degli Alimenti, non Intasamento, Sigillatura, Controllo Delle App (2.8L Mini pro) In offerta a 101,15 € – invece di 119,00 €

sconto 15% – fino a 28 mag 23

Click qui per approfondire

PETKIT Distributore d’Acqua per Gatti-1,85L Fontana per Cani e Gatti, Spegnimento Automatico,Silenzioso, Due modalità di Lavoro, Luce LED Intelligente Fontana per Animali Domestici (Arancia) In offerta a 23,99 € – invece di 39,90 €

sconto 40% – fino a 28 mag 23

Click qui per approfondire

Petsafe Porta per gatti con microchip, porticina per animali domestici a batteria, chiusura a 4 vie e installazione semplificata, bianco In offerta a 55,98 € – invece di 70,19 €

sconto 20% – fino a 29 mag 23

Click qui per approfondire

SOOFPET Fontanella per Gatti in Acciaio Inossidabile, 3,2L fontana per gatti Automatica con Pompa Silenziosa, Design Lavabile in Lavastoviglie, Fontanella per Cani Adatto a Più Animali Domestici In offerta a 27,99 € – invece di 45,99 €

sconto 39% – fino a 28 mag 23

Click qui per approfondire

Tractive – GPS per cani | Localizzazione in Tempo Reale | Raggio illimitato | Notifiche antifuga | Impermeabile (bianco) In offerta a 39,99 € – invece di 49,99 €

sconto 20% – fino a 29 mag 23

Click qui per approfondire

Tractive – Collare GPS gatto | Localizzazione in Tempo Reale e Analisi del Territorio | Notifiche Antifuga | Raggio illimitato (blu) In offerta a 39,99 € – invece di 49,99 €

sconto 20% – fino a 29 mag 23

Click qui per approfondire

Tractive – GPS per cani | Localizzazione in Tempo Reale | Raggio illimitato | Notifiche antifuga | Impermeabile (blu scuro) In offerta a 39,99 € – invece di 49,99 €

sconto 20% – fino a 29 mag 23

Click qui per approfondire

Tractive – GPS per cani | Localizzazione in Tempo Reale | Raggio illimitato | Notifiche antifuga | Impermeabile (marrone) In offerta a 39,99 € – invece di 49,99 €

sconto 20% – fino a 29 mag 23

Click qui per approfondire

Altri Pet Feeder e accessori

Tra le nostre pagine trovate altri articoli sui distributori di cibo automatici per cani e gatti, come i modelli di Xiaomi che comprendono anche le fontanelle per l’acqua. Abbiamo anche pubblicato una guida ai migliori.