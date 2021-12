La vista 3D in Mappe di Apple anche per Filadelfia

Apple ha cominciato a offrire la vista 3D nelle mappe di Filadelfia (Pennsylvania), la sesta città degli Stati Uniti d’America per popolazione. Lo riferisce Applòe stessa nella pagina che riassume tutte le novità di iOS 15. Con il lancio dell’ultimo sistema operativo per iPhone, nelle mappe sono visibili ancora più dettagli per città come San Francisco, Los Angeles, New York e Londra: strade, alberi, edifici e monumenti si arricchiscono di nuovi dettagli, ed è possibile seguire le indicazioni stradali in modo ancora più facile, grazie a elementi come le corsie di corsie di svolta, le strisce pedonali e le viste in 3D degli svincoli più intricati.

La vista 3D con maggiori dettagli è ora supportata per Londra, Los Angeles, New York, Filadeflia, San Diego, Washington D.C., and la Bay Area di San Francisco.

Altre novità di Mappe su iOS 15 rigurdano funzioni alla guida (mostrano com’è il traffico, se ci sono incidenti e un’anteprima quando si pianifica un itinerario), indicazioni passo passo immersive (la possibilità di seguire indicazioni che appaiono in realtà aumentata), indicazioni sui trasporti pubblici (orari delle partenze nei paraggi), schede dei luoghi (es. informazioni e contatti delle attività commerciali), ricerche migliori (la possibilità di filtrare i risultati) e altro ancora.

Tutte le novità di iOS 15 sono in questo articolo. Sulle pagine di macitynet trovate la recensione di iPhone 13 Pro, quella di iPhone 13 Pro Max, infine anche di iPhone 13 da questa pagina.