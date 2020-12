La Xiaomi Mi 4S TV 43 pollici con Android TV a 254,99 euro su eBay con codice sconto

Le TV di Xiaomi sono arrivate in Italia già da qualche mese, ma adesso è possibile acquistarle direttamente su eBay, dove grazie al codice sconto che vi proponiamo in calce costa poco più di 250 euro nella sua versione da 43 pollici. Clicca qui per acquistare.

Design moderno e minimale si unisce ad un hardware potente, una interfaccia facile da usare, grazie ad Android TV, insieme all’introduzione di una vasta libreria di contenuti multimediali. La nuova serie di TV è, più che altro, un vero e proprio smart hub, per trasformare il salotto in un centro multimediale, dal quale accedere a tutte le app più note, tra cui Netflix, Prime Video, Infinity, e mille altre ancora.

Grazie alla presenza di Android TV, gli utenti saranno in grado di installare le applicazioni da Google Play Store e utilizzare funzioni come Google Chromecast e Google Assistant. Grazie al Mi Remote, facile da usare, sarà possibile accedere tramite pulsante dedicato, all’Assistente Google, così da interagire con i dispositivi compatibili con la smart home, che possono essere controllati a distanza utilizzando comandi vocali.

Quel che più interessa adesso, è che grazie alla ricca promo in corso su eBay, si acquisterà con quasi 50 euro di sconto, potendo portarla a casa a 254,99 euro. Per aggiudicarsela a questo prezzo non resterà che cliccare a questo indirizzo e aggiungere nel carrello il codice sconto PITMIXMAS2020.

Con lo stesso codice potete scontarvi di 50 euro anche i modelli da 55 e 65 pollici. Li trovare, insieme a centinaia di altre offerte Xiaomi, direttamente a partire da questa pagina.