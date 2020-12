Disney+ costerà un dollaro in più: abbonamento in aumento nel 2021

Costerà un dollaro in più l’abbonamento alla televisione di Topolino. Gli abbonati a Disney+ avranno un conto più salato a partire da marzo 2021. Tra qualche mese, infatti, il prezzo dell’abbonamento mensile alla tv in streaming di Disney negli Stati Uniti si alzerà e passerà da 6,99 dollari a 7,99 dollari.

A partire dal 26 marzo 2021, l’abbonamento a Disney + aumenterà di un dollaro, mentre per chi acquisterà di Disney Bundle con Disney+, Hulu e ESPN+ il prezzo da pagare sarà di 13,99 dollari al mese.

Questo è uno degli annunci che la società ha fatto agli investitori, nella giornata in cui ha presentato le novità previste per il prossimo anno per l’azienda, ponendo un’attenzione particolare alla piattaforma di tv in streaming.

Arriva contemporaneamente alla presentazione dei numeri degli abbonamenti alla televisione di Topolino, decisamente in ascesa e oltre alle aspettative della stessa azienda al momento del lancio, nello scorso mese di novembre 2019.

Visto il numero di abbonati, che supera gli 86 milioni a solo 13 mesi dall’apertura della tv online, Disney ha modificato le previsioni per il 2024: se inizialmente si aspettava di raggiungere i 60-90 milioni di abbonati entro 5 anni dal lancio, ora immagina di poter arrivare a 230-260 milioni di clienti di streaming tv in tutto il mondo.

Probabilmente, questo aumento di prezzo per Disney+ sarà solo il primo rincaro per gli abbonati, se l’azienda seguirà l’impulso ad aumentare i prezzi come ha fatto Netflix. E’ lecito pensare che ci sarà presto un aumento anche in Europa.

