Da Juice i regali Hi-Tech perfetti per ogni albero e portafogli

Nei negozi Juice, sempre aperti con orario continuato e anche nello store Juice online, sono disponibili tutti i prodotti e dispositivi Apple più desiderati a prezzi scontati, con possibilità di pagare anche in 10 rate senza costi né interessi, oltre a una vasta selezione dei migliori accessori e gadget hi-tech dal prezzo abbordabile, perfetti per un regalo utile e originale per tutti gli appassionati di tecnologia.

Per esempio iPhone 11 Pro a partire da solo 999 euro, con la possibilità di suddividere il pagamento in 10 rate senza costi né interessi, oppure con finanziamento a Tasso Zero in 20 rate da 49,95 euro al mese. Per le appassionate di tecnologia sono disponibili gli speciali guanti Moshi Digits creati per usare senza problemi gli schermi dei dispositivi touch a solo 29,90 euro. Sempre per lei il portafoglio Mode La Purse con tasta in pelle per iPhone a solo 49,90 euro.

Invece per gli appassionati di tecnologia è possibile scegliere tra il versatile Joystick Aiino HeroPad wireless perfetto per giocare con iPhone, iPad e anche Apple TV a solo 59,90 euro, oppure il Drone DJI Magic Mini Fly more combo a 449 euro. Sempre nei negozi Juice e nello store online sono disponibili anche i giocattoli smart di ultima generazione per i bambini, come per esempio Jimu Robot a 54,90 euro e LEGO Hidden Side a partire da solamente 14,90 euro

Gli esperti e il personale di Juice sono pronti a mettere a disposizione la propria esperienza per suggerire idee regalo Hi-Tech per la casa, come la videocamera di sicurezza Ezviz C1C Wi-Fi da 29,90 euro, oppure il diffusore Vocolinc FlowerBud a 59,90 euro. Questi sono sono alcuni degli esami e dei prodotti disponibili in tutti i negozi della catena Apple Premium Reseller Juice e anche nello store Juice online.

Gli acquisti possono essere effettuati direttamente nello store Juice online, senza muoversi da casa, oppure in uno dei negozi della catena Apple Premium Reseller: praticamente tutti sono aperti, salvo quelli all’interno dei centri commerciali. Per chi sceglie di recarsi in negozio, Juice consiglia di prenotare un appuntamento dal sito web o via telefono, in questo modo non occorre affrontare eventuali attese all’ingresso e si ha a disposizione uno specialista Juice per consigli e suggerimenti per una procedura di acquisto su misura, personalizzata e soprattutto in completa sicurezza.

Il negozio Juice online è disponibile da questa pagina, invece per l’elenco di tutti i negozi della catena Juice si parte da qui.