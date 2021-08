Lamborghini Countach Homage arriva il 15 agosto

Quest’anno si celebrano i 50 anni di storia di Lamborghini Countach, anniversario che è stato celebrato dalla casa automobilistica anche con una serie di video YouTube di cui uno con protagonista Phil Schiller, veterano Apple appassionato di auto sportive: ma non si tratterà solo di celebrazioni e ricordi perché il costruttore presenterà una nuova versione per il momento denominata Lamborghini Countach Homage il 15 agosto.

A suggerirlo sono diverse fughe di notizie e anticipazioni, alcune provenienti direttamente da Lamborghini Automobili tramite l’app ufficiale Unica. All’interno dell’app sono stati infatti pubblicati una immagine teaser in cui è visibile un dettaglio delle prese d’aria che richiamano l’inconfondibile design della supercar leggendaria che ha rivoluzionato questa categoria di veicoli.

Un’altra immagine riporta quello che sembra essere il nome ufficiale: Countach LPI 800-4. La conferma definitiva che una nuova Lamborghini Countach sia in dirittura di arrivo proviene ancora una volta dalla Casa di Sant’Agata Bolognese tramite post su Twitter con breve video incluso che riportiamo in questo articolo.

Sempre il costruttore ha annunciato in precedenza i suoi piani per l’elettrificazione che prevedono una supercar interamente elettrica non prima del 2025.

We make dreams come true. We did it with the classic Countach in the 1970s. And we’re doing it again. The new Lamborghini Countach is coming. ​#Lamborghini #Countach pic.twitter.com/nXctgIuyqe

— Lamborghini (@Lamborghini) August 9, 2021