Mac mini M1X, gli schemi confermano nuovo design e porte

Fin da maggio circolano specifiche tecniche e anche rendering di Mac mini M1X, versione non solo più potente grazie al nuovo processore Apple Silicon, ma anche con nuovo design e più porte di collegamento rispetto al modello attuale: questi dettagli vengono ora confermati da nuovi schemi trapelati in rete nelle scorse ore.

Pur offrendo una visione di come sarà il computer desktop più piccolo ed economico di Cupertino, si tratta di immagini di bassa qualità, tra l’altro schemi che LeaksApplePro ha rimosso poco dopo la pubblicazione, anche se come spesso accade alcuni sono riusciti nel frattempo a salvarle. Mancano indicazioni e misure, in ogni caso larghezza e profondità sembrano simili a quelli attuali, mentre lo spessore appare decisamente inferiore.

Diminuiscono le dimensioni ma aumentano le porte di collegamento, l’elenco include porta HDMI, Ethernet RJ45, due porte USB-A, ben quattro porte Thunderbolt 4, un connettore magnetico per la ricarica MagSafe, infine sempre sul retro il pulsante di accensione. L’attuale Mac mini M1 offre la stessa dotazione di porte principali ma mette a disposizione solo due porte Thunderbolt 3 – USB-C 4, quindi con il nuovo modello si otterranno due porte in più e l’upgrade alla versione Thunderbolt 4 più recente e veloce.

Apple lo propone con 8GB di memoria RAM unificata che possono essere espansi fino al massimo di 16GB in fase di ordine e configurazione su Apple Store online. Per la nuova macchina le anticipazioni puntano a un raddoppio della memoria RAM unificata massima fino a 32GB: questo dovrebbe essere lo stesso limite anche per i nuovi MacBook Pro 2021 da 14 e 16 pollici.

Le somiglianze tra Mac mini M1X e MacBook Pro 2021 non si limitano al processore: il leaker, segnalato da wccftech, che ha fatto trapelare gli schermi indica il possibile arrivo tra la fine di quest’anno e l’’inizio del 2022. Invece i più ottimisti sperano che sarà introdotto in contemporanea con i nuovi portatili attesi tra ottobre e al massimo novembre.

La recensione del primo Mac mini M1 è in questo articolo, invece tutte le notizie dedicate ai Mac ARM sono disponibili da questa pagina.