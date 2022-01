Lamborghini debutta negli NFT con Space Key, un’opera in fibra di carbonio nello spazio

Automobili Lamborghini ha annunciato il primo progetto nel settore degli NFT (non-fungible token) nella storia dell’azienda. I post con riferimenti alla Luna pubblicati sui social media erano un indizio: ora l’opera d’arte a tema spaziale, la Lamborghini Space Key, è stata presentata ufficialmente e sarà messa all’asta a breve.

Alla base di questo progetto, sviluppato in collaborazione con un artista ancora segreto e limitato a sole cinque unità, un materiale composito avanzato in fibra di carbonio che Lamborghini ha inviato nel 2019 sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), nell’ambito di un progetto di ricerca comune. Dopo il ritorno dallo spazio e tutti i test necessari per la ricerca, il materiale composito in fibra di carbonio fa ora parte della Space Key. Ognuna delle cinque Space Key è collegata a un’opera d’arte unica ed esclusivamente digitale realizzata dallo stesso artista tramite il codice QR che si trova sul retro della fibra di carbonio.

Gli NFT (non-fungible token) sono identificativi univoci registrati su un database distribuito noto come blockchain e legati a risorse digitali come immagini, video, musica o altri record (ad es. VIN dei veicoli). Ogni token è unico, il che consente ai relativi proprietari di garantire l’autenticità, la scarsità, la programmabilità e la tracciabilità delle risorse su Internet.

