Abbraccia il caos: il trailer di Moon Knight, la nuova serie Marvel per Disney+

Un disturbo del sonno che porta all’incapacità di distinguere i sogni dalla vita vera. Quando il caos è in te, non ti resta che abbracciare il caos. Sono queste le premesse di Moon Knight, la nuova serie Marvel in arrivo su Disney+ il 30 marzo 2022, raccontate nel trailer.

Protagonista della serie è Oscar Isaac. E’ suo il volto del caos di Moon Knight. Sua l’interpretazione di Marc Spector, un uomo che soffre di un disturbo di identità dissociate, un personaggio immaginario dei fumetti, creato da Doug Moench e Don Perlin pubblicato dalla Marvel Comics a metà degli anni Settanta e oggi pronto ad arrivare sul grande schermo.

Trama e protagonisti

Steven Grant è un impiegato di un negozio di souvenir,che viene colpito da vuoti di memoria e ricordi provenienti da un’altra vita. Scopre così di avere un disturbo dissociativo dell’identità e di condividere il suo corpo con il mercenario Marc Spector. Dovrà scoprire di più sulla propria identità complessa, muovendosi nei misteri di un Egitto antico e moderno.

Dopo la sua eccellente interpretazione in Dune nei panni del Duca Leto Atreides, Oscar Isaac sarà Marc Spector in Moon Knight. Proprio come nei fumetti, Spector ha un disturbo dissociativo dell’identità che gli fa credere essere l’incarnazione umana dell’egiziano Khonshu.

Accanto a Isaac recitano Ethan Hawke e May Calamawy.

Dai fumetti al Marvel Cinematic Universe

Ultima uscita per il Marvel Cinematic Universe e prima serie Marvel di Disney+ per questo 2022, prima di quelle dedicate a Ms. Marvel e She-Hulk, Moon Knight è prima di tutto un fumetto Marvel.

Nei fumetti Marc Spector è un miliardario che usa la propria ricchezza per finanziare le sue imprese eroiche, ex agente e mercenario della CIA, che stava per morire quando la divinità egiziana di Khonshu gli ha offerto una seconda possibilità e lo ha dotato di abilità sovrumane.

