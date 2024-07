Elegante base per ricarica senza fili con lampada incorporata a metà prezzo

Pubblicità

Ecco una elegante soluzione per ricaricare telefono, orologio e cuffiette senza fili: la base attualmente in promozione non solo è esteticamente molto semplice e lineare, ma vi fa risparmiare spazio per la ricarica dei dispositivi occupando una sola presa di corrente e senza il disordine creato dai cavi.

Qui infatti bisogna collegarne solo uno, quello per l’alimentazione della stazione di ricarica, collegando un alimentatore alla presa USB-C posta sul retro.

Va poi collegato il caricatore per Apple Watch di Apple posizionandolo nell’apposito alloggiamento, con il cavo che viene sapientemente nascosto al suo interno in modo da non lasciarlo penzolante (la spina USB-A si collega sempre sul retro).

A quel punto è tutto pronto per poter ricaricare i dispositivi semplicemente poggiandoli negli appositi spazi. Il caricatore per Apple Watch, lo abbiamo già detto, vi permette di ricaricare la batteria dell’orologio sfruttando anche la posizione verticale sollevando la piastra, in modo da beneficare della modalità Notte.

Per iPhone o altro smartphone il caricatore wireless è già incorporato e si trova al lato opposto: eroga massimo 15 Watt.

Al centro c’è la piastra per la ricarica a induzione delle cuffiette dotate della cover con ricarica wireless, come appunto quella degli AirPods di Apple.

Questa base come dicevamo è molto elegante e occupa poco spazio sulla scrivania, datosi che misura circa 23 x 10 centimetri. Ma volendo fa la sua figura anche sul comodino, grazie anche alla manigliona che si può sollevare e accendere: sul lato interno infatti sono incorporati alcuni LED che la trasformano in una calda lampada per la notte.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 48 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 50% andando a spendere intorno ai 24 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.