Lampada da tavolo LED touch e wireless a soli 9 €

Se vi serve una lampada elegante, pratica ed economica per creare un punto luce in casa, assistervi nella lettura serale o magari nello studio sulla scrivania, ecco un’occasione da non perdere: in promozione in queste ore infatti ne comprate una da tavolo, comoda perché senza fili e facilissima da controllare.

Caratterizzata da un design semplice e minimalista, si adatta perfettamente a qualsiasi spazio, dal salotto all’ufficio, grazie alle sue linee pulite e moderne. Disponibile in cinque varianti di colore – bianco, oro, nero, rosa e argento – volendo potete usarla anche per allestire una tavolata moderna, sia al ristorante che direttamente a casa vostra per una cena con gli amici.

La superficie superiore è touch, il che rende l’utilizzo estremamente pratico e intuitivo. Basta infatti un semplice tocco per accenderla o spegnerla, mentre tenendo premuto sul pannello si può regolare la temperatura del colore, passando da una luce più calda a una più fredda, oltre che variare l’intensità luminosa adattando così la luce alle diverse esigenze, che si tratti di una lettura concentrata o di una luce più soffusa per un’atmosfera rilassante.

Ulteriore vantaggio di questa lampada è la sua batteria integrata da 3.000 mAh che permette di utilizzarla in modalità wireless per diverse ore senza necessità di ricarica. Quando la batteria si esaurisce, è sufficiente collegarla alla rete elettrica tramite il cavo USB-C in dotazione.

Il tutto con un peso di soli 500 grammi, perciò è facile da spostare e utilizzare in qualsiasi contesto. La base è di forma cilindrica e ha un diametro di 8 cm mentre tutta la struttura è lunga 35 cm, quindi la lampada si adatta anche agli spazi più piccoli.

Inoltre, la finitura in acciaio dona un aspetto elegante e durevole nel tempo, mentre la tecnologia anti-abbaglio assicura che la luce emessa sia sempre confortevole per gli occhi, evitando fastidiosi riflessi o intensità troppo alte.

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 33 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 72% andando a spendere intorno ai 9 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

