Con 99 centesimi avete Amazon Music Unlimited per 4 mesi

Quattro mesi con tutta la musica che volete a 99 centesimi. È questa l’offerta che Amazon propone in questi giorni che precedono la grande kermesse dei regali di Natale e grazie alla quale potrete provare il servizio Amazon Music Unlimited ad un prezzo irrisorio.

Che cosa sia Amazon Music Unlimited non dovrebbe essere necessario dirlo. Ma e siete davvero disinformati dovete semplicemente immaginare che funziona come Apple Music. Una volta iscritti avrete accesso ad un colossale catalogo con praticamente tutta la musica del mondo che potrete ascoltare senza limiti e anche off line. 50 milioni di brani, centinaia di playlist e radio personalizzate, con gli album di artisti del calibro di Taylor Swift, Ed Sheeran, Katy Perry e Coldplay, insieme ad altri importanti come Vasco Rossi, Tiziano Ferro, Zucchero, Fabrizio de André, Elvis Presley e David Bowie e più recenti come Fedez, Baby K… tra l’altro tutti richiamabili attraverso i comandi vocali di Alexa sul iOS e Android e sugli speaker Echo Amazon. Per scoprirne di più su Amazon Unlimited vi rimandiamo alla recensione con la nostra prova su strada.

L’offerta ha delle condizioni. Le due principali sono che non si deve mai essere stati iscritti ad Amazon Music Unlimited e non si deve avere mai beneficiato del periodo d’uso gratuito di 30 giorni. Dopo avere usufruito dell’offerta non sarà più possibile fruire del periodo d’uso gratuito di 30 giorni di Amazon Music Unlimited. L’Offerta si può sottoscrivere fino al 6 gennaio

Per accedere alla pagina della promozione fate click qui.