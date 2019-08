Preordini e lancio iPhone 2019 attesi per il 13 e 20 settembre

La tabella di marcia seguita da Apple per il lancio dei nuovi iPhone è ormai super collaudata e risulta identica da anni: le stesse tempistiche, con ogni probabilità, verranno seguite anche quest’anno per i preordini iPhone 2019 e poi per la disponibilità effettiva.

Secondo le indicazioni non ufficiali che trapelano da alcuni degli operatori USA più importanti, o meglio da informatori che affermano di esserne dipendenti, i preordini iPhone 2019 inizieranno il 13 settembre, mentre la disponibilità effettiva inizierà dal 20 settembre.

Come tutti gli appassionati Apple sanno bene, la tabella di marcia di Apple per l’introduzione dei nuovi iPhone risulta identica da anni: prima il keynote di presentazione, solitamente martedì o mercoledì, il venerdì successivo i preordini, infine una settimana esatta successiva, sempre di venerdì, i nuovi terminali sono consegnati agli utenti che li hanno preordinati online e risultano anche disponibili per l’acquisto negli Apple Store e presso i rivenditori Apple ufficiali.

Tutto insomma combacia: presentazione nel keynote Apple 10 settembre di martedì, inizio preordini iPhone 2019 venerdì 13 settembre, infine disponibilità da venerdì 20 settembre. Così più che una anticipazione del piano di lancio, le indicazioni delle due date, captate da MacRumors, risultano una prima conferma di quanto era facilmente prevedibile sulla base dei lanci degli ultimi anni.

Stando invece al report di un analista rilasciato a metà agosto, quest’anno per la prima volta in anni, Apple renderà disponibili tutti insieme sia l’erede di iPhone XR sia i successori di iPhone XS Max e XS, che secondo molti saranno battezzati iPhone Pro. Ricordiamo che questo non è mai successo prima: nel 2017 ci sono stati prima iPhone 8 e 8 Plus a settembre e poi solo a novembre iPhone X. Nel 2018 sono arrivati prima iPhone XS Max e XS e successivamente a ottobre iPhone XR.

Tutto quello che sappiamo dei nuovi iPhone 2019 è riassunto in questo articolo.