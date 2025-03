L’app Apple Music Classical aggiornata con tre novità

Pubblicità

Apple ha aggiornato l’app Apple Music Classical integrando novità come la possibilità di ascoltare musica senza interruzioni grazie a nuove stazioni curate e suddivise in base a strumenti, compositori, periodi e generi, ma anche suggerimenti personalizzati sulla Home.

“Immergetevi in modo più profondo con le guide all’ascolto sincronizzate a tempo per oltre 150 opere popolari, godetevi musica senza sosta con stazioni curate da esperti e ottenere consigli giornalieri personalizzati sulla Home”, si legge nelle note di rilascio dell’app.

Le guide all’ascolto consentono di scoprire dettagli in tempo reale sulla musica classica, con descrizioni che appaiono sullo schermo mentre si ascoltano i brani. Al momento quest’ultima funzione è disponibile per oltre 100 opere in inglese, francese, tedesco, giapponese, coreano e cinese semplificato.

Un portavoce di Apple ha riferito al sito Macrumors possibilità quali identificare gli strumenti che si stanno ascoltando, spiegazioni legate a sinfonie e concerti, con commenti di esperti che “trasformano l’esperienza d’ascolto in una esperienza di apprendimento, aprendo le porte ad alcune delle più famose e amate opere di musica classica”.

L’app Apple Music Classical è disponibile per iPhone, iPad (con iOS 16 o seguenti, iPadOS 16 o seguenti); è disponibile anche per CarPlay, per il web e Android ma non ancora per Mac

Lanciata a marzo 2023 (qui la nostra recensione), Apple la presenta come “la migliore esperienza di streaming al mondo per la musica classica”. Chi ama la musica classica può godere di audio di qualità e ascoltare molti dei propri brani classici preferiti in un modo completamente nuovo, con l’audio spaziale immersivo, esplorare playlist curate da esperti, biografie di compositori, descrizioni di migliaia di opere e molto altro. È inclusa senza costi aggiuntivi in quasi tutti gli abbonamenti Apple Music.

Il catalogo è molto ampio: vanta oltre 5 milioni di brani, indicato come “il più vasto catalogo di musica classica al mondo”, in grado di coprire un ampio spettro di registrazioni, da quelle più celebri alle gemme dimenticate. Per chi si avvicina al genere per la prima volta, la sezione ‘Scelta della redazione’ è un ottimo punto di partenza. E per chi conosce bene un’opera particolare, l’app fornisce un elenco delle registrazioni più famose da cui attingere per gli ascolti successivi e per divertirsi a fare confronti fra esecuzioni diverse. Apple Music Classical offre anche migliaia di album in esclusiva registrati da orchestre di fama mondiale.x