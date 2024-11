Spazzolino Oral-B IO 5 con Intelligenza Artificiale, solo 99,95 € invece che 229,99€

Pubblicità Uno spazzolino con Ai che che monitora modalità e zone di spazzolamento in tempo reale. È Oral-B iO 5 che in offerta comprate a solo 99,99€ invece che 229,99 €, prezzo di listino. Lo spazzolino elettrico iO 5, spiega il produttore., offre la migliore tecnologia Oral-B, combinando una testina rotonda ispirata a quella dei dentisti con setole oscillanti per una pulizia professionale e purificante direttamente a casa proprio. Il sensore di pressione intelligente aiuta ad evitare di spazzolare troppo forte o troppo dolcemente per proteggere meglio le tue gengive. Un contributo lo fornisce anche l’Intelligenza artificiale integrata che riconosce lo stile di spazzolamento guidando ogni giorno a uno spazzolamento migliore. Lo spazzolino si collega all’app Oral-B per monitorare e guidare in tempo reale lo spazzolamento in 6 zone e 5 modalità: Pulizia quotidiana, Denti sensibili, Pulizia profonda, Sbiancante, Denti ultra sensibili. Lo spazzolino elettrico iO 5 è anche in grado di comprendere se si sta applicando la pressione corretta e invinta a proseguire l’operazione di pulizia mediante un anello timer luminoso che costituisce una sorta di timer per indicare lo scorrere del tempo verso i 2 minuti di spazzolamento consigliati dai dentisti. Lo spazzolino elettrico iO 5 Oral-B costerebbe 229 € (prezzo di listino Oral-B). Amazon lo presenta in offerta a 99,95 €, il prezzo più basso di sempre.

