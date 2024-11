Apple Music Classical ora con supporto per CarPlay e Siri

Pubblicità

Gli utenti di Apple Music Classical ora hanno la possibilità di ascoltare i brani la musica classica preferita e gestire la loro riproduzione anche mentre guidano, grazie al supporto di CarPlay.

Con Apple Music Classical (qui la nostra prova), chi ha un abbonamento a Apple Music può accedere facilmente a un ampissimo catalogo musica classica e trovare qualsiasi registrazione; finora era possibile riprodurre con CarPlay solo i brani su Apple Music e gli utenti dovevano usare l’app dedicata per accedere dalla guida ai brani di musica classica.

L’ultimo aggiornamento dell’app Apple Music Classical (si scarica da qui) aggiunge il supporto per CarPlay e Siri, oltre a miglioramenti in termini di stabilità e prestazioni. L’integrazione con CarPlay significa che gli utenti possono accedere a librerie, playlist e suggerimenti degli esperti anche dall’interfaccia CarPlay con l’app Music Classical.

Per quanto riguarda il supporto di Siri, con l’assistente vocale è possibile cercare compositori, artisti, lavori e strumenti.

Apple Music Classical, lo ricordiamo, consente non solo di aggiungere album, tracce, playlist e artisti, ma anche di classificarli in categorie esclusive per la musica classica come opere, compositori e registrazioni.

I brani sono offerti in formato Lossless fino a 24 bit e 192kHz; non mancano brani in audio spaziale con Dolby Atmos (con la musica che sembra arrivare da ogni direzione). l catalogo di tracce in audio spaziale di Apple Music Classical si arricchisce ogni settimana di nuovi album, fra cui versioni rimasterizzate di registrazioni leggendarie ed esecuzioni contemporanee.

Apple Music Classical collabora con molte delle più grandi istituzioni di musica classica al mondo, come l’Orchestra Filarmonica di Berlino, la Carnegie Hall, l’Orchestra Sinfonica di Chicago, l’Orchestra Sinfonica di Londra, il Metropolitan, l’Orchestra Filarmonica di New York, l’Opéra National di Parigi, l’Orchestra reale del Concertgebouw, la San Francisco Symphony e l’Orchestra Filarmonica di Vienna, per offrire contenuti e registrazioni nuove ed esclusive.