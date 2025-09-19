Kindle Unlimited gratis per tre mesi, leggete tutto quel che volete fino a Natale

Kindle Unlimited è gratis per tre mesi: l’iniziativa torna in concomitanza con il Prime Day d’autunno di Amazon, in programma il 7 e l’8 ottobre, ed è rivolta sia a chi non si è mai abbonato sia a chi aveva già provato il servizio in passato (magari sfruttando la prova gratuita).
Il servizio ha superato il traguardo dei dieci anni e la promozione è attiva anche in Italia: consente di ottenere tre mesi di accesso gratuito al catalogo per tutti i nuovi clienti durante la finestra promozionale legata al Prime Day d’autunno. In pratica leggete tutto quel che vi pare fino a quasi Natale.
Come usare Kindle Unlimited
Kindle Unlimited è l’abbonamento mensile di Amazon che apre le porte a un vastissimo catalogo di eBook senza limiti di prestito né di tempo di lettura. In oltre dieci anni gli utenti hanno già superato i 3 miliardi di libri letti nel mondo.
Per attivare l’abbonamento su questa pagina basta scaricare l’app Kindle (disponibile per le principali piattaforme; in alternativa c’è la web-app da qualsiasi browser) e iniziare a leggere su smartphone, tablet e computer. Chi preferisce un dispositivo dedicato può puntare sugli e-reader Kindle di Amazon: l’ultimo in ordine di tempo è Kindle Color Soft, il primo Kindle con uno schermo che simula i colori dela carta e che noi abbiamo provato qui
Per tutti i dettagli su come funziona Kindle Unlimited e sulla procedura di attivazione rimandiamo alla nostra guida.
Cosa leggere su Kindle Unlimited, alcuni consigli
Se l’abbonamento è appena stato attivato, o lo state valutando, il catalogo mette a disposizione migliaia di titoli tra cui scegliere.
Secondo Amazon, nell’ultimo decennio i libri più letti restano quelli della saga di Harry Potter; la sua autrice, J.K. Rowling, è la più popolare su Kindle Unlimited in Italia e nel mondo. In Italia il genere più apprezzato dal 2014 a oggi è il Romance, con Felicia Kingsley, Anna Premoli e Cassandra Rocca fra gli autori più seguiti.
Ecco la top 10 dei libri più letti in Italia negli ultimi dieci anni su Kindle Unlimited:
- I libri della saga di Harry Potter di JK Rowling
- La terra delle piccole gioie di Vittorio Orlando e Giuseppe De Summa
- Ti prego lasciati odiare di Anna Premoli
- Tutto Sherlock Holmes di Sir Arthur Conan Doyle
- La ragazza della neve di Pam Jenoff
- Non mi piaci ma ti amo di Cécile Bertod
- Il Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupéry
- Tutta colpa di New York di Cassandra Rocca
- Storia proibita di una geisha di Mineko Iwasaki con Rande Brown
- Matrimonio di convenienza di Felicia Kingsley
E i dieci più letti in tutto il mondo:
- I libri della saga di Harry Potter di J.K. Rowling
- The Housemaid di Freida McFadden
- Things We Never Got Over di Lucy Score
- Reminders of Him di Colleen Hoover
- Haunting Adeline di H. D. Carlton
- Regretting You di Colleen Hoover
- The Housemaid’s Secret di Freida McFadden
- The Stopover (The Miles High Club) di T L Swan
- Twisted Love di Ana Huang
- Never Lie di Freida McFadden
E la top 10 degli autori più letti in Italia tramite Kindle Unlimited:
- JK Rowling
- Disney
- Nicole Fox
- J.S. Scott
- Amabile Giusti
- Lucinda Riley
- Layla Hagen
- Susan Stoker
- Anna Premoli
- Gwendolen Hope
Infine, i titoli più popolari anno per anno:
- 2014 – Tutta colpa di New York di Cassandra Rocca
- 2015 – Harry Potter e la Pietra Filosofale di JK Rowling
- 2016 – Ti prego lasciati odiare di Anna Premoli
- 2017 – Harry Potter e i Doni della Morte di JK Rowling
- 2018 – La terra delle piccole gioie di Vittorio Orlando e Giuseppe De Summa
- 2019 – Evoluzione dei modelli di business delle società di calcio professionistiche di Vittorio Orlando
- 2020 – La ragazza della neve di Pam Jenoff
- 2021 – The One di Carmen Bruni
- 2022 – After HIM di Naike Ror
- 2023 – Dream Kiss di Bianca Marconero
- 2024 – Nemesi: Montfort College di Anna Nicoletto (ad oggi)
- Se oltre a leggere amate ascoltare, in questo momento Amazon regala i primi mesi di Audible.
- Per la musica, potete provare Amazon Music Unlimited con 30 giorni gratis.
Click qui invece per l’offerta su Kinlde Unlimited