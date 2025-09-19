Facebook Twitter Youtube

Kindle Unlimited gratis per tre mesi, leggete tutto quel che volete fino a Natale

Kindle Unlimited compie dieci anni e vi regala due mesi

Kindle Unlimited è gratis per tre mesi: l’iniziativa torna in concomitanza con il Prime Day d’autunno di Amazon, in programma il 7 e l’8 ottobre, ed è rivolta sia a chi non si è mai abbonato sia a chi aveva già provato il servizio in passato (magari sfruttando la prova gratuita).

Il servizio ha superato il traguardo dei dieci anni e la promozione è attiva anche in Italia: consente di ottenere tre mesi di accesso gratuito al catalogo per tutti i nuovi clienti durante la finestra promozionale legata al Prime Day d’autunno. In pratica leggete tutto quel che vi pare fino a quasi Natale.

Come usare Kindle Unlimited

Kindle Unlimited è l’abbonamento mensile di Amazon che apre le porte a un vastissimo catalogo di eBook senza limiti di prestito né di tempo di lettura. In oltre dieci anni gli utenti hanno già superato i 3 miliardi di libri letti nel mondo. Kindle Unlimited compie dieci anni e vi regala due mesi

Per attivare l’abbonamento su questa pagina basta scaricare l’app Kindle (disponibile per le principali piattaforme; in alternativa c’è la web-app da qualsiasi browser) e iniziare a leggere su smartphone, tablet e computer. Chi preferisce un dispositivo dedicato può puntare sugli e-reader Kindle di Amazon: l’ultimo in ordine di tempo è Kindle Color Soft, il primo Kindle con uno schermo che simula i colori dela carta e che noi abbiamo provato qui

Per tutti i dettagli su come funziona Kindle Unlimited e sulla procedura di attivazione rimandiamo alla nostra guida.

Cosa leggere su Kindle Unlimited, alcuni consigli

Se l’abbonamento è appena stato attivato, o lo state valutando, il catalogo mette a disposizione migliaia di titoli tra cui scegliere.

Secondo Amazon, nell’ultimo decennio i libri più letti restano quelli della saga di Harry Potter; la sua autrice, J.K. Rowling, è la più popolare su Kindle Unlimited in Italia e nel mondo. In Italia il genere più apprezzato dal 2014 a oggi è il Romance, con Felicia Kingsley, Anna Premoli e Cassandra Rocca fra gli autori più seguiti.

Ecco la top 10 dei libri più letti in Italia negli ultimi dieci anni su Kindle Unlimited:

  1. I libri della saga di Harry Potter di JK Rowling
  2. La terra delle piccole gioie di Vittorio Orlando e Giuseppe De Summa
  3. Ti prego lasciati odiare di Anna Premoli
  4. Tutto Sherlock Holmes di Sir Arthur Conan Doyle
  5. La ragazza della neve di Pam Jenoff
  6. Non mi piaci ma ti amo di Cécile Bertod
  7. Il Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupéry
  8. Tutta colpa di New York di Cassandra Rocca
  9. Storia proibita di una geisha di Mineko Iwasaki con Rande Brown
  10. Matrimonio di convenienza di Felicia Kingsley

E i dieci più letti in tutto il mondo:

  1. I libri della saga di Harry Potter di J.K. Rowling
  2. The Housemaid di Freida McFadden
  3. Things We Never Got Over di Lucy Score
  4. Reminders of Him di Colleen Hoover
  5. Haunting Adeline di H. D. Carlton
  6. Regretting You di Colleen Hoover
  7. The Housemaid’s Secret di Freida McFadden
  8. The Stopover (The Miles High Club) di T L Swan
  9. Twisted Love di Ana Huang
  10. Never Lie di Freida McFadden

E la top 10 degli autori più letti in Italia tramite Kindle Unlimited:

  1. JK Rowling
  2. Disney
  3. Nicole Fox
  4. J.S. Scott
  5. Amabile Giusti
  6. Lucinda Riley
  7. Layla Hagen
  8. Susan Stoker
  9. Anna Premoli
  10. Gwendolen Hope

Infine, i titoli più popolari anno per anno:

  1. 2014 – Tutta colpa di New York di Cassandra Rocca
  2. 2015 – Harry Potter e la Pietra Filosofale di JK Rowling
  3. 2016 – Ti prego lasciati odiare di Anna Premoli
  4. 2017 – Harry Potter e i Doni della Morte di JK Rowling
  5. 2018 – La terra delle piccole gioie di Vittorio Orlando e Giuseppe De Summa
  6. 2019 – Evoluzione dei modelli di business delle società di calcio professionistiche di Vittorio Orlando
  7. 2020 – La ragazza della neve di Pam Jenoff
  8. 2021 – The One di Carmen Bruni
  9. 2022 – After HIM di Naike Ror
  10. 2023 – Dream Kiss di Bianca Marconero
  11. 2024 – Nemesi: Montfort College di Anna Nicoletto (ad oggi)

