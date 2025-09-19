Kindle Unlimited gratis per tre mesi, leggete tutto quel che volete fino a Natale

Kindle Unlimited è gratis per tre mesi: l’iniziativa torna in concomitanza con il Prime Day d’autunno di Amazon, in programma il 7 e l’8 ottobre, ed è rivolta sia a chi non si è mai abbonato sia a chi aveva già provato il servizio in passato (magari sfruttando la prova gratuita).

Il servizio ha superato il traguardo dei dieci anni e la promozione è attiva anche in Italia: consente di ottenere tre mesi di accesso gratuito al catalogo per tutti i nuovi clienti durante la finestra promozionale legata al Prime Day d’autunno. In pratica leggete tutto quel che vi pare fino a quasi Natale.

Come usare Kindle Unlimited

Kindle Unlimited è l’abbonamento mensile di Amazon che apre le porte a un vastissimo catalogo di eBook senza limiti di prestito né di tempo di lettura. In oltre dieci anni gli utenti hanno già superato i 3 miliardi di libri letti nel mondo.

Per attivare l’abbonamento su questa pagina basta scaricare l’app Kindle (disponibile per le principali piattaforme; in alternativa c’è la web-app da qualsiasi browser) e iniziare a leggere su smartphone, tablet e computer. Chi preferisce un dispositivo dedicato può puntare sugli e-reader Kindle di Amazon: l’ultimo in ordine di tempo è Kindle Color Soft, il primo Kindle con uno schermo che simula i colori dela carta e che noi abbiamo provato qui

Per tutti i dettagli su come funziona Kindle Unlimited e sulla procedura di attivazione rimandiamo alla nostra guida.

Cosa leggere su Kindle Unlimited, alcuni consigli

Se l’abbonamento è appena stato attivato, o lo state valutando, il catalogo mette a disposizione migliaia di titoli tra cui scegliere.

Secondo Amazon, nell’ultimo decennio i libri più letti restano quelli della saga di Harry Potter; la sua autrice, J.K. Rowling, è la più popolare su Kindle Unlimited in Italia e nel mondo. In Italia il genere più apprezzato dal 2014 a oggi è il Romance, con Felicia Kingsley, Anna Premoli e Cassandra Rocca fra gli autori più seguiti.

Ecco la top 10 dei libri più letti in Italia negli ultimi dieci anni su Kindle Unlimited:

E i dieci più letti in tutto il mondo:

E la top 10 degli autori più letti in Italia tramite Kindle Unlimited:

Infine, i titoli più popolari anno per anno:

Se oltre a leggere amate ascoltare, in questo momento Amazon regala i primi mesi di Audible.

Per la musica, potete provare Amazon Music Unlimited con 30 giorni gratis.

Click qui invece per l’offerta su Kinlde Unlimited