Creare palette cromatiche è semplicissimo con l’app Colori a 1,50 $

Con l’app Colori chiunque può facilmente creare palette cromatiche direttamente dal Mac, e con l’offerta BundleHunt attualmente in corso adesso vi costa anche pochissimo.

Si tratta di uno strumento che nasce per essere pratico e facilissimo da usare in quanto permette di scegliere un colore di partenza e di iniziare subito a sperimentare le combinazioni tra i vari colori.

L’interfaccia è particolarmente intuitiva in quanto si concentra esclusivamente sul processo creativo, permettendo di esplorare centinaia di colori differenti oppure di scegliere tra altrettante palette pronte all’uso, offrendo così una moltitudine di combinazioni adattabili a qualsiasi progetto e capaci di valorizzare ogni lavoro con palette originali e ben bilanciate.

L’app include anche la possibilità di esportare le palette create in formati compatibili con web design e linguaggi come CSS, LESS o SASS, perciò è comoda anche per chi deve integrare le scelte cromatiche direttamente nel codice di siti web e applicazioni.

Specifiche e condizioni di licenza

Per usare l’app serve almeno macOS 12 o successivi.

La licenza è perpetua e include anche i futuri aggiornamenti fino al rilascio della successiva major release.

