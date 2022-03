L’app TG Pro permette di controllare le ventole del Mac Studio

TG Pro è una utility commerciale (10,37 euro nel momento in cui scriviamo) che consente di monitorare le temperature e controllare le ventole di vari Mac con CPU Intel e Apple Silicon, inclusi i nuovi Mac Studio.

Le due grandi ventole presenti nel Mac Studio sono abbastanza silenziose e impercettibili in una stanza dove c’è del rumore di sottofondo. Queste girano per impostazione predefinita a circa 1.325 giri al minuto; l’utility TG Pro consente di rallentarle manualmente fino a 1.100 giri/min, silenziando ulteriormente la macchina, che diventa in questo modo quasi impercettibile, anche nelle stanze dove non c’è alcun rumore di fondo.

L’utilità (qui i dettagli) consente di fare anche il contrario, ovvero aumentare completamente lea velocità delle ventole. A 3.500 giri la macchina diventa ovviamente molto rumorosa ma bisogna sottolineare che sono poche le situazioni nelle quali il Mac Studio ha realmente bisogno di far funzionare le sue ventole al massimo per raffreddare efficacemente M1 Max o M1 Ultra nelle attività più impegnative (in ogni caso il sistema operativo comprende in autonomia quando è il caso di far intervenire la maggiore velocità delle ventole).

TG Pro può essere utile per chi vuole rendere il Mac Studio ancora più silenzioso o al contrario scatenare al massimo le ventole durante i compiti più pesanti, anche se in questo caso i benefici in termini di prestazioni sono tutti da dimostrare. Se non sapete quello che state facendo, lasciate perdere questo tipo di utility: impostare valori errati potrebbe comportare danni ai componenti per via del calore generato in eccesso, con le ventole che non aumentano come dovuto l’RPM per espellere l’aria calda e sostituirla con aria fredda.

TG Pro richiede un Mac con con CPU Intel o Apple silicon; funziona con i Mac del 2008 e seguenti fino agli ultimi modelli, inclusi MacBook Pro “13, 14, 15″ e 16″, iMac (21.5″, 24″ e 27”), iMac Pro, Mac Pro, MacBook, MacBook Air, Mac mini e Mac Studio.