Hisense Laser TV L9G da 100” e 120” porta il cinema a casa

Hisense amplia l’offerta delle soluzioni di proiezione a tiro corto annunciando la disponibilità della serie L9G della nuova linea TriChroma Laser TV 4K per il mercato italiano nelle versioni da 100 e 120 pollici. A partire dall’espeerienzain questo settore, Hisense ha realizzato una nuova gamma di prodotti con l’obiettivo di aumentare la qualità delle immagini per soddisfare ancora meglio le richieste degli appassionati di home cinema.

La nuova serie L9G di Hisense è caratterizzata da un design tutto riprogettato, ispirato alle moderne architetture, specialmente gli stadi e le arene più futuristiche. Il look è stato sviluppato per adattarsi a qualsiasi tipologia di arredamento, anche ai salotti più sofisticati.

Grazie all’ottica ultra corta questo Laser TV 4k può essere facilmente posizionato in qualsiasi modo: frontalmente, posteriormente, sul soffitto e bastano poco meno di 30 centimetri di distanza dal muro per godere di una superficie visiva di 100 o 120 pollici a seconda del modello scelto. Inoltre, per garantire il migliore setup possibile, Hisense offre ai propri clienti, su richiesta, anche l’installazione standard gratuita da parte di un tecnico.

L’elemento distintivo della serie Hisense Laser TV L9G è rappresentato da un sistema di proiezione a triplo laser RGB abbinato a una matrice 4K DLP. La tecnologia Premium X-Fusion permette di generare le sorgenti luminose Rosso, Verde e Blu (RGB) in modo indipendente, ottenendo una maggiore copertura degli spazi colore. Infatti la serie L9G di Hisense è in grado di raggiungere il 107% dello standard BT.2020 e il 151% dello standard DCI-P3. In termini pratici questo significa una rappresentazione dei colori estremamente fedele rispetto a ciò che può percepire l’occhio umano.

Il realismo delle immagini offerto dal proiettore Hisense è assicurato anche da una elevata luminosità di 3.000 ANSI Lumens che si trasformano in 420 nit con lo schermo ALR Daylight (100”). Lo schermo Ambient Light Rejecting è un elemento essenziale per mantenere la riproduzione fedele dei colori, garantendo dettagli definiti e un contrasto elevato delle immagini. Inoltre, la combinazione con lo schermo da 100 e 120 pollici permette una visione ideale anche di giorno grazie alla rifrazione della luce ambientale.

Il sistema di proiezione è certificato per oltre 25.000 ore di esercizio, ovvero l’equivalente di 10.000 film di due ore, senza alcuna diminuzione delle prestazioni.

La Laser TV 4K Ultra HD Serie L9G di Hisense offre immagini impeccabili anche nella riproduzione delle scene dinamiche. Grazie alla tecnologia MEMC e al sistema Smooth Motion, il dispositivo offre infatti un livello di risposta di microsecondi e una velocità di movimento 10 volte più elevata di rispetto ai TV OLED, rendendo le sequenze in movimento perfettamente definite e prive di effetti scia. Sono inoltre supportati gli standard HDR10 e HLG.

Completo di sintonizzatore per il Digitale Terrestre e via Satellite (con certificazione tivùsat 4K), la nuova Serie L9G dispone anche della piattaforma proprietaria VIDAA U4.0 per accedere ai contenuti della Smart TV. In quest’area multimediale gli utenti possono accedere a tutti i principali servizi di streaming come Netflix, Prime Video, YouTube e Rakuten TV.

La facilità d’uso e di accesso ai contenuti è assicurata anche dai tasti diretti sul telecomando e dalla possibilità di attivare l’assistente digitale Alexa attraverso i comandi vocali. Il comfort visivo è invece garantito dalla riduzione della luce blu e da un sensore di prossimità integrato che spegne il dispositivo quando ci si avvicina in modo da non entrare in contatto diretto con la proiezione laser.

I nuovi dispositivi della Serie L9G dispongono anche di un sistema audio integrato composto da due speaker da 20 watt ciascuno con certificazione Dolby Atmos, in grado di riprodurre un suono surround potente e coinvolgente. Un sistema che permette di ottenere una configurazione home cinema senza la necessità di aggiungere speaker esterni, evitando così di avere cavi in vista.

Hisense Laser TV L9G: prezzi e disponibilità

La nuova linea TriChroma Laser TV Serie L9G è disponibile sul mercato italiano ai seguenti prezzi: il modello 100L9-B12 proposto a listino a 4.999 € e il modello 120L9-A12 a 5.499 euro.