L’app Wallet potrà essere rimossa da iOS 16.1

Sarà a quanto pare possibile rimuovere l’app Wallet da iOS 16.1. È quanto emerge dall’analisi del codice della beta 1 di iPadOS 16.1. Lo riferisce sia il sito 9to5Mac e lo conferma anche il sito Macrumors spiegando che dall’esame del codice si evince che in caso di cancellazione l’utente potrà – in caso di necessità – scaricare successivamente l’app Wallet dall’App Store, alla stregua di quanto già ora è possibile fare con varie app di serie.

Attualmente l’app Wallet può essere nascosta (ma non rimossa) dalla schermata Home: basta tenere premuta l’app sulla schermata Home, toccare “Rimuovi app” e poi toccare “Rimuovi dalla schermata Home” per mantenerla nella libreria app.

Con iOS 16.1 sarà possibile non solo nasconderla ma anche eliminarla del tutto, così come ora è possibile con vaire app integrate (Libri, Calcolatrice, Calendario, Bussola, Mail, Mappe e altre ancora).

Non è chiaro perché Apple ha deciso di consentire l’eliminazione dell’app in questione (comoda per archiviare in sicurezza carte di credito e debito, biglietti dei mezzi pubblici, carte di imbarco, ecc.) ma probabilmente è una decisione dovuta alla possibilità di offrire a terzi app simili e consentire l’installazione di app di terze parti per i pagamenti su iPhone, evitando accuse di violazione di leggi antitrust.

L’aggiornamento a iOS 16 dovrebbe arrivare a settembre in concomitanza della presentazione dei nuovi iPhone; l’update a iOS 16.1 dovrebbe arrivare insieme a iPadOS 16.1, previsto per ottobre. Apple ha deciso di ritardare il lancio di iPadOS 16 per sistemare alcuni bug legati alla funzionalità Stage Manager sugli iPad con M1.

Per tutte le novità su iOS 16, iPadOS 16 e watchOS 9 vi invitiamo a cliccare sui rispettivi link