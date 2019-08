Fame di spazio per i file? Disco WD MyBook 10TB su Amazon a solo 234,90 €

Se avete fame di GB questa domenica post ferragosto è il vostro giorno fortunato: su Amazon trovate una serie di sconti sui WD MyBook, ottimi dischi esterni consumer, tra cui il modello da 8TB, ora proposto a solo 169,90 euro. e quello da 10 TB a 234,90€

Come accennato si tratta di dischi entry level di WD,studiati quindi per un pubblico casalingo, ma utilizzabili anche in un ufficio e in situazioni professionali quando si tratta solo di liberare memoria da un computer che ha un disco ormai saturo.

Hanno diversi elementi di interesse per un pubblico che cerca semplicemente il migliore prezzo possibile per GB di spazio. Hanno connettivitàUSB 3, alimentato separatamente (non dalla porta dati) con un disco interno a basso consumo e buona velocità di trasferimento dati.

Questa gamma può essere anche un sistema ideale per il back up di Time Machine di un computer desktop o laptop, come sistema di archiviazione di dati per alleggerire il disco interno o per l’intrattenimento domestico, ad esempio in collegamento ad una smart TV.

E anche dotato di protezione hardware tramite password. Offre anche software WD Backup, WD Security e WD Drive Utilities. Include WD Discovery per la facile connessione con i social media e i server di archiviazione cloud come Dropbox e Google Drive. È quindi possibile importare le foto, video e documenti da questi servizi on line.

I due dischi che vi segnaliamo con la loro capacità di 10 e 8 Gb rappresentanti un affare. A 170 e 235 euro cancelleranno per molto tempo tutte le vostre preoccupazioni per memorizzare ogni sorta di sarto: film, foto, creazioni artistiche e tutto quello che di ingombrante avete sul vostro disco interno.

Click qui per comprare